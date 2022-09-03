Sanatçı Alişan, Malatya’da dut pestiline hayran kaldı

Program çekimleri için Malatya’ya gelen ünlü sanatçı Alişan, kadınların bir araya gelerek el emeği ile yaptığı dut pestiline hayran kaldı.

TRT’de yayınlanan programını yeni sezon çekimleri için Malatya’ya gelen Alişan, Yeşilyurt İlçesi bağlı Tecde Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada mahalleli kadınların bir araya gelerek ürettiği doğal dut pestili üretimini yakından inceleyen Alişan, ekibiyle birlikte programında Malatya pestilini yakından tanıtmak için çekimler gerçekleştirdi.

Alişan’ın kendilerini ziyaret ederek Malatya’nın doğal dut pestilin tüm Türkiye’ye tanıtılacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen üretici Hatice Koç, “Doğal olarak ürettiğimiz pestilin özelliğini haberlerden duyan Alişan ve ekibi çat kapı gelince önce şaşırdık. Sonra ise misafir severliğimizi gösterdik” dedi.

Şarkıcı Alişan’ın program çekim yaptığı evi ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, hem ilçelerinin hem de doğal ürünlerinin Alişan tarafından tanıtılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Çınari daha sonra Alişan’a tepside kuru kayısı hediye etti.