Salgın döneminde 20 bin aile ile buluşuldu

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, salgın döneminde ailelere yönelik önemli çalışmalarda bulunarak, 20 bin aile ile online olarak buluştu.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan “Aile Mektebi Projesi” birbirinden önemli isimleri ailelerle online olarak buluşturdu.

22 Şubat Pazartesi günü İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ın “Özel Eğitimde Veli Olmak” programı ile başlayan proje, bir gün sonra Sema ve Halit Bekiroğlu’nun “Aile ve Okuma Kültürü” konusuyla devam etti. Ailelerle samimi sohbet havasında devam eden programlara, yoğun bir ilgi ve katılımın olduğu görüldü. Programlar “Zoom” adlı online platformdan yapılırken eş zamanlı olarak “İl Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube” kanalından da canlı yayınla ailelere sunuldu. Özellikle salgın döneminde ailelerin ihtiyaç duyabileceği konulara ağırlık verilen proje kapsamında, Yazar Sıtkı Aslanhan “Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Becerilerin Geliştirilmesi” , Dr. Mustafa Uzun “Bağımlılık Riskine Karşı Çocukları Korumak” , Yazar Senem Yıldız “ Salgın Sürecinde Çocuklarda Etkili İletişim Becerileri” konularında ailelere etkili bilgiler sunarak ailelerin süreçte karşılaştıkları sorulara cevap verdiler. Salgın döneminde sınavlara hazırlanan öğrenci ve ailelerine yönelik Dr. Faruk Öndağ tarafından düzenlenen “Sınav Kaygısıyla Baş edebilme” konulu program, aileler ve çocuklar tarafından dikkatle izlendi. Büyük ilgi ve takdirle karşılanan Aile Mektebi Projesi ilimizde yaklaşık 20 bin aile tarafından takip edildiği ve benzer çalışmaların devam etmesi konusunda taleplerin olduğu görüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay “Aile Mektebi Projesi”nin velilerin talepleri doğrultusunda oluşturulduğunu ifade ederek, alanında uzman eğitimcilerin yer aldığı bir ekiple dönem sonuna kadar devam edeceğini, projeye dahil olmak isteyen ailelerin Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sitesinde yayınlanacak formlardan programlara kayıt yapabileceklerini belirtti. Ailelere yönelik farklı içeriklerde ve etkileşimli olarak projenin dönem boyunca devam edeceğini aktaran Kanbay, alanında uzman psikolojik danışman öğretmenler tarafından yapılacak etkinliklerle, ailelerle kurulacak sağlıklı iletişime dikkat çektiğini vurguladı.

Battal Kanbay, bu zorlu salgın döneminde ailelerin projeye gösterdikleri ilgiden son derece memnun olduklarını ifade etti. Kanbay, velilerin talepleri doğrultusunda “Aile Mektebi Projesi”nin önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da devam edeceğini kaydetti.