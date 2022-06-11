’Sakin Şehir’ Arapgir dünya gündeminde

Malatya’nın Arapgir İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu İtalya’da Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu’na katılarak, Malatya’nın ilk Cittaslow şehri olmaya hak kazanan Arapgir’de bir yıldır yapılan çalışmaları anlattı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 10-11 Haziran tarihleri arasında İtalya’nın Orvieto kentinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu’na katıldı. Cittaslow Uluslararası Genel Başkanı ve Asolo Belediye Başkanı Mauro Migliorini’nin Cittaslow Metropol projesi için yuvarlak masa toplantısı ile başlayanprograma dünyadan 300’e yakın Cittaslow ağına üye kentin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kore’den Almanya’ya, Polonya’dan Brezilya’ya Cittaslow üyesi yaklaşık 300belediye başkanının ve delegenin katıldığıGenel Kurul’da Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,Malatya’nın ilk Cittaslow şehri olmaya hak kazanan Arapgir’de bir yıldır yapılan çalışmaları anlattı.