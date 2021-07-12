Sahte dekont ile dolandırıcılığa 2 tutuklama

Malatya’da, sahte dekont oluşturmak suretiyle 7 ayrı olayda meydana gelen toplamda 93 bin TL’lik dolandırıcılık olayının şüphelileri, polis tarafından 72 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucunda tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da çeşitli tarihlerde sahte dekont oluşturmak suretiyle 7 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirildi. Meydana gelen toplamda 93 bin TL’lik dolandırıcılık olayının şüphelileri, polis tarafından 72 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucunda tespit edildi.

Yakalanan 2 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.