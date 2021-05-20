Şahabiyye-i Kübra Medresesinde çalışmalar devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da yaklaşık 700 yıl önce yapılan Şahabiyye-i Kübra Medresesinde geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlayan ilk kazı çalışmalarını inceledi. Başkan Gürkan Şahabiyye-i Kübra Medresesinde ikinci kazı çalışmalarının da en kısa zamanda başlayacağını belirtti.

Memlûklu Sultanı Melik El Eşref Şaban devrinde 1363-1376 tarihlerinde Battalgazi ilçesinde yaptırılan Şahabiyye-i Kübra Medresesi’ni gün yüzüne çıkarmak için yapılan çalışmalar sürüyor.

Kazı çalışmalarının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

Mevlana’nın, Sadreddin Konevi ve İbn-ül Arabi gibi önemli şahsiyetlerin müderrislik yaptığı Şahabiyye-i Kübra Medresesini ayağa kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Gürkan, “Şahabiyye-i Kübra Medresesi bir külliye. Ulu Camii ile birlikte Şahabiyye-i Kübra Medresesi hemen kıble tarafından Şahabiyye-i Sugra Medresesi diye tabir ettiğimiz Ulu Camiinin batı kısmındadır. Külliyeyi tamamıyla ayağa kaldırma noktasında Battalgazi Belediye Başkanı olduğumuz dönem içerisinde özellikle bölgenin kamulaştırılması noktasında, alanda bulunan okulun kaldırılıp yine kazı alanına dâhil edilmesi noktasında çalışmalarımızı yapmış ve bitirmiştik. Ayrıca şahıs mülkiyetine ait yerleri kamulaştırarak Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrini sağladık.

Geçtiğimiz Haziran ayında Vakıflar Genel Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşme neticesinde Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nin tekrar ihya edilmesi, ayağa kaldırılması noktasında kazı çalışmalarının başlatılması kararı verildi. Kazı çalışmaları geçen yılın Haziran ayında başladı. Bu yılda en kısa zamanda başlatılması noktasında önümüzdeki hafta Genel Müdürümüzle yapacağımız görüşmede gerekli ödeneği tahsis ederek alandaki kazı çalışmalarının başlatılması sağlanacak. Kazı çalışmalarıyla birlikte Mevlana’nın, Sadreddin Konevi’nin, İbn-ül Arabi’nin müderrislik yaptığı Şahabiyye-i Kübra Medresesi, Selçuklunun ilim irfan destanı yazdığı ve tabir ettiğimiz o sürecin yaşatıldığı medresenin ayağa kaldırılması lazım. Bundan sonraki süreçte alanın kazı çalışmalarıyla birlikte temel yapıları çıkarılıp restorasyon rölöveleri de çıkarılıp aslına uygun şekilde tekrar restorasyona tabi tutulması ve Ulu Camii ile birlikte özellikle kıble kapısını da açarak Şahabiyye-i Kübra Medresesi ile bütünleşik bir yapı arz etmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. İleride yapılacak kazılarda alanı teyit edecek şekilde olacak. Şu andaki tahminimiz Ulu Camii Kıble Kapısının Şahabiyye-i Kübra Medresesine açılmasıyla medrese, oda yönetim sisteminin daha sonra Enderun okullarına basamak olan Nizamülmülk Medreselerinin yapı formatında medresenin cami ile birlikte yapılması noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Şahabiyye-i Kübra Medresesi çalışmaları bittikten sonra Ulu Caminin batı kısmında bulunan Şahabiyye-i Sugra Medresesinin de çalışmalarına başlayacağız. Yine alan kamulaştırılarak oradaki okulda dâhil olmak üzere alanın tekrar temel taşlarını çıkararak Şahabiyye-i Sugra Medresesinin de Ulu Cami ile bütünleşip alanın kültür adası olması noktasındaki çalışmalarımız Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çalışmaların Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir millet geçmiş tarihini bilemezse geleceğe emin adımlar atamazlar. Dolayısıyla biz tarihteki belleğimizin ve tarihteki hafızamızın korunması, gün yüzüne çıkarılması, güne taşınması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasındaki çalışmalarımızı KUDEP ile birlikte ve aynı zamanda vakıflarla diğer paydaşlarla birlikte yürütmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.