Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Aktaş ve meclis üyeleri, Yeşilyurt lezzet caddesindeki müzeleri gezdi

Sağlıklı Kentler Birliği 35.Olağan Meclis Toplantısı için Malatya’ya gelen Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve beraberindeki belediye başkanları, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Çırmıktı Lezzet Caddesindeki konakları ve müzeleri gezip, yöresel yemekler ve kayısı çekirdeğinden yapılan kahvenin tadına baktılar.

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Yeşilyurt Belediyesinin kültürel yatırımlarından olan Gedik Kültür Merkezi, Mahmut Çalık, Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Butik Otel, Gastronomi Konağı, Yeşilyurt Mutfağı, Kahve Konağı ve Kent Belleği Müzelerini incelediler.

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da il dışından gelen misafirlerine Yeşilyurt’un tarihi, medeniyeti, gelenek ve göreneklerini anlatıp, bölgede gerçekleşen yatırımlar hakkında bilgiler paylaştılar.

Malatya’da çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Yeşilyurt’un tarihsel ruhunun yeniden ayağa kaldırılmasını amaçlayan kültürel mekanlar ve verilen hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Çırmıktı Lezzet Caddesinde yöresel yemekler ve yöresel eşyaların satış noktalarını gezen Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ile beraberinde ki Belediye Başkanlarına yöresel yemekler, dalbastı kirazı ve kayısı çekirdeğinden yapılan kahve ikram edildi.

Misafirleriyle yakından ilgilenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Sağlık Kentler Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini, Yeşilyurt’ta ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.

Kültürel mekanların gezi programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Habib Ahmet Şahin, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.