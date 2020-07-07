Sağlıklı Hayat Merkezinin yüzde 85’ini tamamladı
SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ ÖNEMLİ İHTİYACI KARŞILAYACAK
Malatya’da inşaatı devam eden 9 hekimlik Çarmuzu Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin önemli bir ihtiyacı karşılayacağı bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde Çarmuzu Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, çalışmalar hakkında bilgi almıştı.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Recep Bentli, Çarmuzu Mahallesinde yapımı devam eden 9 hekimlik Çarmuzu Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin 6 ay gibi kısa bir sürede yüzde 85 oranında fiziki gerçekleşmesi tamamlandığını söyledi. Bentli, ASM ve Sağlıklı Hayat Merkezinin, en kısa sürede hizmete başlaması için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, bölgenin nüfus oranının yüksek olması sebebiyle Sağlık Hizmetleri Merkezinin 9 hekimli olacağını belirtti.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Recep Bentli, “Merkezin faaliyete geçmesi durumunda bulunduğu bölgenin sağlık ihtiyaçlarına büyük oranda katkı sağlayacaktır” dedi.
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