Sağlıklı Çocuklar Şenliği’nde doyasıya eğlendiler

Malatya’nın Kale ilçesinde düzenlenen ‘Sağlıklı Çocuklar Şenliği’nde öğrenciler gönüllerince eğlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi işbirliğinde Bent Ortaokulu bahçesinde düzenlenen şenlikte öğrenciler hem eğlendirildi hem de sağlık taramaları yapıldı. Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi gönüllü üyeleri tarafından öğrencilere, palyaço gösterisi, yüz boyama, geleneksel okçuluk, dart, matrak, badminton, bowling, akıl zeka oyunları, çuval yarışı gibi çeşitli oyunlarla çocuklar eğlenirken, doktorlar tarafından da çocukların diş sağlığı, boy, kilo, görme ve işitme taramaları yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, köy okullarında etkinliklerin yapılmasının çocuklar üzerinde güzel etkiler bıraktığını ve çocukların hayal dünyasının zenginleştirdiğini söyledi.

Programa, ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Celal Genç, Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat, Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi Müdürü Emrullah Okutan, kurum personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.