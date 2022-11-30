Sağlıkçıların tam donanımlı olması için eğitim

Malatya’da, sağlık evlerinde çalışan sağlıkçıların güncel konular hakkında bilgilendirilmesi ve tam donanımlı olmaları amacıyla 3 günlük eğitim programı düzenlendi. Eğitim programında, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini de dile getirildi.

Sağlık hizmetlerinin en uç noktadaki birimleri olan ve öncelikli işi ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere kurulan sağlık evlerinin, değişen sosyal şartlara ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi için eğitim çalışması yapıldı. Sağlık evlerinde çalışan personellerin güncel konular hakkında bilgilendirilmesi amacıyla, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından kadrosu sağlık evlerinde bulunan tüm personellere 3 gün süreyle “Kırsal TSM Çalışanları Eğitimi “düzenlendi.

Ebelik hizmeti çerçevesinde kırsal alanda vatandaşların ilk başvurduğu yer olan sağlık evleri personellerinin tam donanımlı, güler yüzlü ve etkin bir hizmet sunabilmeleri için oluşturulan eğitim programı boyunca konusunda uzman kişiler tarafından, üreme, çevre ve çocuk sağlığı, bağışıklama, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, acil durumlarda vaka yönetimi, sağlık taramaları, atık yönetimi, iletişim ve danışmanlık, yasal yükümlülükler ve kırsal bölge çalışan sorunları gibi önemli güncel konular anlatıldı.

Eğitim programında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk de, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini dile getirdi.