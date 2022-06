Sağlık-Sen Malatya Şubesi seçimleri yargıya taşındı

Sağlık-Sen Malatya Şubesi’nin 14 Haziran Salı günü yaptığı 6. Olağan Genel Kurulu yargıya taşındı.

Seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürerek konuyu yargıya taşıyan başkan adaylarından Fatih Özdemir, seçimlerin iptalini istedi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Özdemir, ’’Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 14 Haziran Salı yapılan seçimlere tüm iyi niyetimizle katıldık. 49 delegeye sıfır ile kazandığımız seçim, 83 oyun iptal edilmesi nedeniyle 8 delegeye 41 delege kaybettik. Avukatlarımızla durumu istişare ettiğimizde ise şahsen müracaat yapılmamasına rağmen, şahsen müracaat yapılmış gibi defter kaydı oluşturulmasının evrakta sahtecilik suçu olduğunu, çıkar amaçlı görevi kötüye kullanma ve seçme seçilme hakkına engel olma suçu olduğunu değerlendirdik. Ve konu hakkınca Malatya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk’’ dedi.

Camianın herhangi bir ferdini töhmet altında bırakmamak için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Özdemir, ’’Öncelikle 25 yıldır sağlık camiasında her gün daha bir şevkle hizmet vermekteyiz ve bu bizim için gurur kaynağıdır. On yıldan fazladır idareci olarak görev yapmaktayım. Bizim samimiyetimize bizim dürüstlüğümüz, bizim her daim personelden yana tavır aldığımıza herkesten önce tüm sağlık personeli şahittir. Sahada da bundan dolayı karşılık bulmaktayız. Bu yol bizim şahsi yolumuz değil, bize gönül veren, desteklerini esirgemeyen binlerce Sağlık-Sen üyesinin yoludur. Adil ve hakkaniyetli olarak seçim süreci sonlana kadar davamızın arkasındayız. Her zaman bu ailenin bir ferdi olacağız’’ ifadelerini kullandı.

Destekçilerine de itidal çağrısı yapan Özdemir, kırıp dökmeden bir ve birlikte yollarına devam edeceklerini söyledi.