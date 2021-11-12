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Sağlık İl Müdürü Bentli: “Malatya ‘da 2. doz aşı yüzde 71 ‘e ulaştı”

Malatya’daki Covid-19 vaka sayısı ve aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, bir kez daha aşının önemini vurguladı. Malatya’da yüz bin kişide görülen haftalık vaka sayısının 160,39’ye düştüğünü hatırlatan Bentli, kentin 2 doz aşıda yüzde 71,5’a ulaştığını, bu oranın yetersiz olduğunu söyledi. Bentli, Malatya’da da uygulanmaya başlanan Türkovac aşısı Faz 3 çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

MALATYA 12.11.2021, 10:45
Sağlık İl Müdürü Bentli: “Malatya ‘da 2. doz aşı yüzde 71 ‘e ulaştı”

Malatya’daki Covid-19 vaka sayısı ve aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, bir kez daha aşının önemini vurguladı. Malatya’da yüz bin kişide görülen haftalık vaka sayısının 160,39’ye düştüğünü hatırlatan Bentli, kentin 2 doz aşıda yüzde 71,5’a ulaştığını, bu oranın yetersiz olduğunu söyledi. Bentli, Malatya’da da uygulanmaya başlanan Türkovac aşısı Faz 3 çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’daki vaka sayısı ve aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Malatya’daki yüz bin kişide görülen haftalık vaka sayısının 160,39’ye düştüğünü hatırlatan Bentli, bu düşüşün hastanedeki doluluk oranına da yansıdığını söyledi. Bentli, “Önceki hafta 200’lerde olan rakam 29 Ekim öncesindeki haftada Sayın Bakan’ımızın açıkladığı orana baktığımızda 160’lara kadar düştü. Yine Kasım’ın ilk haftasındaki Cuma’ya kadar olan rakam da aşağı yukarı aynı. Bu düşüş daha önce yaşadıklarımızdan daha yavaş bir düşüş de olsa hem toplum bağışıklığın önemi var bende insanlarımız vaka sayısı arttıktan sonra biraz daha dikkat ediyor. Bu düşüş yavaş yavaş hastanelerimize de yansıyor. Hem yoğun bakım hem servislere çok ciddi bir yoğunluk olmadan yoğun bakımları ve servisleri çok rahat bir şekilde yönetebiliyoruz. Şu anda Covid dışı hastalarla birlikte yüzde 70’lerde ama Covid ile ilgili yoğun bakım rakamı verebilirim. Delta varyantı dalgasında da yaklaşık 100’e kadar çıkan bir sayımız orada yoğun bakıma sayımız. Şu anda 50 rakamlara kadar düştü. Hala 23-24 vatandaşımız entübe olarak takip edilmekte. Yüzde doksanı hala aşısız veya aşı süresini tamamlamış. 2 doz Sinovac aşısını yaptırıp ta 3’üncü doz aşıyı olmayanların oranı hiç aşı yaptırmamışlardan daha fazla. 3’üncü doz aşıyı mutlaka yaptırmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkovac aşısı Faz 3 çalışmalarının başladığını ve bu merkezlerden birinin de Malatya olduğunu hatırlatan Bentli, “Türkiye genelinde 42 merkezde Türkovac faz-3 çalışması başladı. İnönü Üniversitesinde de uygulanıyor. Özellikle 18- 59 yaş arası vatandaşlarımız daha önce iki doz Sinovac yaptırmışlarsa ve yaptırdıktan sonra en az 3 ay en fazla 9 ay geçmişse, daha önce korona virüs enfeksiyonu geçirmemişse bu çalışmada faydalanabilirler” diye konuştu.

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