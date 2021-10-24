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Sağlık çalışanlarının acı günü

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Sağlık Müdürü Dr.Semra Karagöz’ün doktor eşi Ömer Namık Karagöz yakalanmış olduğu kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

MALATYA 24.10.2021, 13:50
Sağlık çalışanlarının acı günü

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Sağlık Müdürü Dr.Semra Karagöz’ün doktor eşi Ömer Namık Karagöz yakalanmış olduğu kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Dr. Tevfik Ünsalan Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi olarak görev yapan ve yakalanmış olduğu beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Ömer Namık Karagöz(52) vefat etti. Sağlık camiasında büyük üzüntüye neden olan Karagöz’ün vefatını ise Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Sağlık Müdürü Bentli, "Sağlık ailemizin değerli üyesi Dr.Ömer Namık Karagöz’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

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