Sağlık çalışanlarına yeni doğan eğitimi

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde çalışan Asistan Doktor ve Hemşirelere yönelik Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı’nın eğitim standartlarını belirleyip periyodik olarak gerçekleştirdiği bu eğitim üç gün sürdü. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere, Turgut Özal Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikaları törenle verildi.

Sertifika programına, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hilal Ermiş, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Adil Başkıran ile Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ebru İnci Coşkun, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Harun Kurt ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS Birim Uzmanı Dr. Selma Aydın Felek, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemşit Karakurt, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Yılmaz, Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir ile Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kürşad Gökçe katıldı.