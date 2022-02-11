“Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK İçin Proje Hazırlama Uygulamalı Eğitimi” başladı

Malatya İnönü Üniversitesi’nde TÜBİTAK 2237/B-Proje Eğitimi Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında “Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK İçin Proje Hazırlama Uygulamalı Eğitimi” kursu yapılan açılış toplantısıyla başladı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan açılış toplantısına İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Beytur, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hilal Ermiş ve Doç. Dr. Suat Tekin, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Etkinlik Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Sandal ile eğitimciler Prof. Dr. Ahmet Ayar, Prof. Dr. Vedat Bulut, Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Prof. Dr. Sinan Canpolat, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Engin Şahna, Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ve Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay toplantıda yaptığı açılış konuşmasında kursa katılan lisansüstü öğrencilerinin bu kursta görecekleri eğitimle bilimsel proje yazmanın tüm aşamalarını öğreneceklerini belirtti. Bu kursların önemine ve faydalarına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, düzenlenen bu kursa eğitimci olarak katılan hocalara ayrı ayrı teşekkür ettiğini dile getirdi.

Etkinlik koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Sandal’ın toplantıda gerçekleştirdiği sunumda, 3 gün sürecek bu kursa 14 ayrı üniversiteden 63 başvurunun yapıldığı ve 30 öğrencinin eğitimlere katılmaya uygun görüldüğü belirtildi. 2016 yılından beri İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde lisans ve lisansüstü öğrencilere ve öğretim üyelerine yönelik toplam 46 kursun düzenlendiğinin kaydedildiği sunumda, lisansüstü öğrencileri için akademik becerilere giriş ile TÜBİTAK Proje Hazırlama Süreci eğitimini esas alan bu kursun ise İnönü Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 47. kurs olduğu belirtildi.