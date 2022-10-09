Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan seçimleri kazanan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun A Takımı belli oldu.

2 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin ardından bu gün de 11 kişilik yönetim kurulu üyesi ile meclis başkanı ve meclis divan seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonrası 11 kişilik yönetim kurulu listesi ile Meclis Başkanı ve Meclis Divan Kurulu üyeleri şu isimlerde oluştu:

’’Yönetim kurulu asil üyeleri Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Mahmut Boyraz, Basri İlhan, Batuhan Demirel, Cumali Karahan, Özcan Dündar, Osman Yıldırım, Mehmet Bülbüloğlu, Mahmuthan Kasap, Hakan Çetin ve Mustafa Duyar. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Zekeriya Çelebi, Mikail İkis, Faruk Titiz, Yaşar Bayındır, Zeynal Taş, Orhan Barman, Turak Kopal, Bünyamin Yılmaz, Suat Sürmeli, Mertcan Polat. Meclis Başkanı ve Meclis Divan Kurulu üyeleri: Meclis Başkanı: Hakan Er, Ayhan Altınok ve Şemsettin Tüdün Meclis Başkan vekili. Cemil Yıldırım ,Turgay Demirhan divan üyesi.’’