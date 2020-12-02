Sadıkoğlu’ndan belediyelere esnafa destek çağrısı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin şehir esnafı için açıkladığı destek paketlerinin Malatya’ya örnek olması gerektiğini vurgulayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Sadıkoğlu, “Büyükşehir ve özellikle merkez ilçe belediyelerimiz, ayrım gözetmeksizin tüm esnafa destek olmalı” dedi.

Son dönemde hızla artışa geçen Korona virüs vakalarının önüne geçmek için açıklanan yeni tedbirler birçok iş yerinin kepenk kapatmasına birçok işletmede ise büyük iş kayıplarına neden oldu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu böylesi bir dönemde tüm kurumların elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, Belediyelerin ayrım gözetmeksizin Malatya esnafına destek olması gerektiğini söyledi.

Başkan Sadıkoğlu, “Mart ayından bu yana yaşanan salgın tehdidi üretim ve ticarete büyük zararlar verirken getirilen kısıtlamalar esnafın belini büktü. Devletimizin farklı dönemlerde açıkladığı paketler bir noktada işletmelerimize destek olsa da salgının kötü seyri ile esnafımız belini doğrultamadı. Özellikle açıklanan son kısıtlama kararları küçük esnafımız için zor günlerin habercisi niteliğinde. Elbette getirilen bu yasaklar toplum sağlığı için büyük önem taşıdığı gibi mecburiyeti de tartışılmaz durumda. Bizler getirilen yasakları değil, yasaklar sonucu zor durumda kalan esnafımıza nasıl destek olunabileceğini tartışmalıyız” şeklinde konuştu.

Pandeminin getirdiği ekonomik sıkıntının ticari hayatı zora soktuğunu ve hükümetin aldığı tedbirlerin yanı sıra bir takım yerel desteklerin de esnafı rahatlatacağını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin esnafa yönelik destek amaçlı aldığı kararların Malatya’ya da örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Sadıkoğlu, “Pandemi nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafa bin 500 TL maddi destek sağlayan ayrıca iş yeri kapanan esnaf ve çalışanlarının su faturalarında yüzde 50 indirim yapılması kararı alan, ilan ve reklam vergileri için ise çalışma yürütüldüğünü açıklayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’in gayretleri gerçekten büyük takdiri hak ediyor. Temennimiz Malatya Büyükşehir Belediyemizin de ayrım gözetmeksizin tüm şehir esnafına yönelik kapsamlı sosyal destek uygulamalarını hayata geçirmesidir. “Ayrım gözetmeden” diyorum çünkü getirilecek yardımlar sadece belediyelerimizin kendi kiracısı olan esnafa değil tüm şehir esnafını kapsayacak şekilde olmalı. Elbette içinde bulunduğumuz şartlarda özellikle merkez ilçe belediyelerimize de büyük sorumluluk düşmekte. Yine Gaziantep’ten örnek verecek olursak Şahinbey ilçe belediyesi pandemi sürecinde esnafına bin TL nakdi destek sağlamış dükkânı kapanan esnaftan kira almadığı gibi açık olana da yüzde 50 indirim uygulamasını hayata geçirmişti. Bu nedenle ilçe belediyelerimizin de benzer çalışmalar yürütmesinin Malatya esnafına bu zorlu süreçte ciddi katkı sunacağını düşünüyorum. Umarım Malatya belediyelerimiz bu verdiğim örneklerin dışında esnafına sunacağı farklı desteklerle başka şehirlere de örnek olurlar” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin yaşattığı büyük iş kayıpları arasında esnafın en büyük sorunlarından birinin ilan ve reklam vergileri olduğunu belirten Sadıkoğlu; “Yasak ve kısıtlamaların büyük ekonomik sorunlara yol açtığı bu zorlu dönemde, esnafımızın desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm belediyelerimizin ilan ve reklam vergileri konusunda Malatya esnafına destek olması gerekiyor. Belediyelerimizin pandemi döneminde bu kapsamdaki alacaklarından feragat etmesi esnafımız nezdinde olumlu karşılık bulacak, pandeminin getirdiği zorluklar karşısında esnafımızın biraz olsun rahatlamasını sağlayacaktır” diye konuştu.