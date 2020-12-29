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Sadıkoğlu, Malatya TSO’nun 2021 hedefini açıkladı

2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ekonomi, üretim, ticaret ve sosyal alanda önemli çalışmalara imza atıklarını belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2021 yılında da daha çok istihdam, daha fazla üretim, yükselen ihracat hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

MALATYA 29.12.2020, 13:43
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Sadıkoğlu, Malatya TSO’nun 2021 hedefini açıkladı

2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ekonomi, üretim, ticaret ve sosyal alanda önemli çalışmalara imza atıklarını belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “2021 yılında da daha çok istihdam, daha fazla üretim, yükselen ihracat hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO’nun 2020 yılını değerlendirdi. 2020 yılının ilk günlerinde meydana gelen Elazığ Sivrice depreminin Malatya’da da ciddi şekilde hasara ve can kaybına yol açtığını belirten Sadıkoğlu, “Depremin meydana geldiği geceden itibaren hemşerilerimizin yaralarını sarmak amacıyla çatı kuruluşumuz olan TOBB koordinesi ile kısa sürede oluşturduğumuz 140 adet yardım tırı ile depremzede hemşerilerimizin yanında olduk” dedi.

Depremin ardından yetkililere üyelerinin yaşadıkları sorunları detaylı şekilde ilettiklerini ve yaptıkları girişim sonucunda yaklaşık 4 bin 500 üyeye 100 bin liraya kadar kredi imkanı sağladıklarının altını çizen Sadıkoğlu, deprem ve pandemi sürecinin oluşturduğu ekonomik olumsuzluklar karşısında önemli bir finansman desteğini sunmuş olduklarını ifade etti.

Pandemi sürecinde üyelere destek olmak ve çarklarını döndürebilmelerini sağlamak adına TOBB aracılığıyla hayata geçirdikleri “Nefes Kredisi’ ile de iş dünyasına ciddi destek sağlandığını anlatan Sadıkoğlu, “Nefes kredisi, üyelerimize içinde bulunduğumuz bu zor dönemde önemli bir katkı sundu” ifadelerine yer verdi.

Malatya sanayisinin 30 yıldır süregelen arıtma sorununu da 2020 yılında çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Yaklaşık 250 milyon TL’lik Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi Projemizin yapım ihalesi tamamlanarak ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı. 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedeflediğimiz tesis günlük 80 bin m3 kapasite ile uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü taşıyacak ve gelecek 50 yıl sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçecek” dedi.

2020 yılı sonu itibariyle bitmesi kararlaştırılan 6. bölge teşviklerinin devamı noktasında da ciddi adımlar attıklarını kaydeden Sadıkoğlu, hazırladıkları dosyayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili makamlara ilettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrılara kulak vermesiyle 6. bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatıldığının altını çizen Sadıkoğlu, “Bu sürenin daha da uzatılması için girişimlerimiz devam ediyor” ifadesinde bulundu.

2018 yılında göreve seçildikten sonra en önemli hedeflerinin Malatya sanayisini, bölgesinde üretim ve ihracat üssü konumuna getirmek olduğunu anımsatan Sadıkoğlu, “Bu kapsamda nitelikli yer tahsisleri gerçekleştirdik. 26 yer tahsisi ile 8 bin 500 kişilik istihdam alanı oluşturduk. İlk etapta faaliyete geçen fabrikalarda yaklaşık 3 bin hemşerimiz istihdam edildi. Bu fabrikaların resmi açılışı 2020 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İŞGEM’deki işliklerde üretim yapan ve istihdam alanı oluşturan işletmelerimize pandemi sürecinde yaşadıkları ekonomik zorluklar karşısında destek olabilmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda buradaki 52 işletmemizden yaklaşık 1 yıldır aidat almıyorduk. Yaptığımız istişareler neticesinde bu işliklerimizden Aralık ve Ocak aylarında kira almamaya kararı verdik” şeklinde konuştu.

Pandeminin her kesimi olumsuz etkilediğini dile getiren MTSO Başkanı Sadıkoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemi koşulları üretimden ticarete, günlük yaşamdan harcama alışkanlıklarımıza her alanda büyük olumsuzluklar meydana getirdi. Böylesine bir dönemde yaptığımız “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” çağrımız 2020 yılının son günlerine damga vurdu. Çağrımız, esnaf camiasından ciddi karşılık bulurken, kampanya kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Onlarca oda ve borsa başkanı benzer açıklamalarla kampanyaya destek verdi. Ulusal yayın yapan gazeteler ve internet haber siteleri kampanyayı manşetlerine taşıdı. Çağrımızı yineliyorum; Gün Birlik Günü, Malatya halkı vefalıdır, bu süreçte alışverişini yerelden yaparak esnafına destek olacaktır”

“2021’den umutluyuz”

MTSO’nun 2021 yılında ‘daha çok istihdam, daha fazla üretim ve yükselen ihracat’ hedefiyle çalışmaya devam edeceğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “2020 yılı olumsuzluklarla geçen bir yıl olsa da 2021 yılından umutluyuz. Malatya sanayisinin gelişmesi, bölgesinde vizyonu olan bir OSB olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ticaretle uğraşan üyelerimizin işlerini geliştirmesi adına projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana önümüze koyduğumuz ‘daha çok istihdam, daha fazla üretim ve yükselen ihracat’ hedefiyle yol yürümeye 2021 yılında da devam edeceğiz” diye konuştu
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