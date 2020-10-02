Sadıkoğlu: “Fabrikalarda tedbirler alınarak üretim devam ediyor”

Malatya OSB’de üretim yapan fabrikaları ziyaret eden Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirleri hatırlatarak, “Sanayicimiz işin ciddiyetinin farkında" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya OSB’de bulunan fabrikaları ziyaret etti.

Özellikle 1. OSB’nin devamı olan bölümde yer tahsisleri yapılan ve üretime geçen fabrikaları ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu, firma yetkililerinden bilgiler aldı.

“Sanayicimiz işin ciddiyetinin farkında"

Gittiği fabrikalarda Covid-19 salgınına karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da açıkladığı gibi Malatya olarak vaka artış hızında ilk sıralardayız. Ancak şu an Malatya OSB’miz alınan sıkı tedbirler ve denetimler sayesinde çok daha iyi durumda. Bugün ziyaret ettiğimiz fabrikalarımızda tüm tedbirlerin alındığını görüyoruz. Bu durum bizleri memnun ediyor. Sanayicimiz işin ciddiyetinin farkında. Gerek maske, mesafe, temizlik olsun, gerekse filyasyon konusu olsun kurallara son derece riayet ederek üretmeye, ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. Bu salgını ancak tedbirlere sıkı şekilde riayet ederek yeneriz. Bunu hep birlikte başaracağız. Ben iş insanlarımıza bu manada teşekkür ediyorum” dedi.