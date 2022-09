Sadıkoğlu: “Esnafı ana gündemimizden hiç düşürmedik”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, esnaf ziyaretinde, “Esnafımızı özellikle pandemi sürecinde ana gündemimizden hiç düşürmedik” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Akpınar esnafını ziyaret etti. Meclis üyesi adayları ile birlikte çarşı esnafını tek tek gezen Sadıkoğlu’nun her girdiği işletmede ilgiyle karşılandığı bildirildi. Deprem ve pandemi sürecinde esnafın yanında olduklarını belirten Sadıkoğlu, “Şehrimizin en hareketli bölgelerinden olan Akpınar’da esnafımızı geziyoruz. Bizlere yakın ilgi gösteren tüm esnafımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Esnafımızı her zaman önemsedik. Özellikle geliştiğimiz projelerin odağına küçük ve orta ölçekli firmalarımızı koyduk. Esnafımızı özellikle pandemi sürecinde ana gündemimizden hiç düşürmedik. Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık kampanyamızla esnafımıza sahip çıktık. Pandemide uygulanan ve küçük esnafımızın daha fazla zarar görmesine sebep olan kısıtlamaların kaldırılması için sahadan hiç çekilmedik. Düğün salonlarının, lokantaların, kafelerin, hizmet sektörünün, eğitim kurumlarının ve daha birçok sektörün ayakta kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için doğru ve etkili bir süreç yöneterek yanlarında yer aldık. Her bir üyemizin işlerini büyütmeye, genişletmeye hakkı vardı. Yeni dönemde bu üyelerimizin işlerini büyütecek, kapasitelerini arttıracak projelere hep birlikte imza atacağız. Malatya’mızın ekonomisine değer katan, küçük esnafımızdan büyük sanayicimize kadar tüm sektörlerin dün olduğu gibi bugün de, yarın da yükselen gür sesi olacağız” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu’nun ziyaretinden dolayı memnun olduklarını belirten esnafların da, özellikle pandemi döneminde Sadıkoğlu’nun kendilerinin sesi olduğunu ifade ederek teşekkürlerini sundukları bildirildi.