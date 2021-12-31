Rıdvan Mertöz Ortaokulu 115 günde tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri ile İşadamı Rıdvan Mertöz tarafından kente yapılan 24 derslikli ortaokulu 115 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak eğitime açılmaya hazır hale getirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın, geçtiğimiz aylarda İstanbul’da düzenlenen Malatyalı İşadamları Derneği toplantısında Malatyalı işadamı Rıdvan Mertöz’den memleketine okul sözü alında hemen harekete geçildi.

Bu kapsamda Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan arsaya işadamı Rıdvan Mertöz’ün adını taşıyan 24 derslikli ortaokulun temelleri 3 Temmuz 2021 günü atıldı. Temelin ardından Ağustos ayının başında yapımına hızla başlanılan ortaokulun inşaatı 115 günde tamamlanarak bitim aşamasına geldi.

Şubat ayında eğitim ve öğretime açılması planlanan okul binasını ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ve işadamı Rıdvan Mertöz çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Okulda kütüphane, konferans salonu gibi sosyal tesislerinin de günümüz teknolojisine uygun olarak yapıldığını belirten Mertöz, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, belediye iştiraki MESTON ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışma sonucu Malatya’ya örnek bir okul kazandırılmış olduklarını söyledi.

Memleketine bir eğitim yuvası kazandırma hayalini gerçekleştirmiş olduğunu belirten Mertöz, “Döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar, ekonomide kısa süreli yaşanan sıkıntılar karşısında sektörümüzde ciddi zararlar yaşanmasına rağmen bu yıl benim için mutlu bir yıl olmuştur. Hayatımın en güzel yılı diyorum. Çünkü memleketime bir okul kazandırdım. Okulumuzun eğitim standardının da yüksek olması için her türlü çabayı sarf edeceğim.” şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Cemal Nogay ile Milli Eğitim Müdürü Kanbay’da, Mertöz’e kente yeni bir okul kazandırdığı için desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.