Reşat Erdoğan’dan taziye mesajı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımlayan Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Reşat Erdoğan vatan topraklarının şehit kanları ile sulandığını belirterek, ’’Hainler unutmasınlar ki tarih boyunca alçak emellerine ulaşamadılar. Bundan sonra da ulaşamayacaklar” ifade etti.

Reşat Erdoğan yayımladığı taziye mesajında, “ Bugün, Kahraman askerlerimizin sürdürdüğü Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimizin haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Türk Milleti tarihi boyunca, vatanını korumak için her zaman bedenini siper etmiş, alçakların hedeflerine ulaşmasına asla izin vermemiştir. Kahraman askerlerimizi şehit ederek hedeflerine ulaşacaklarını düşünen bu zavallılara gereken cevap, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından en kısa sürede verileceğinden hiçbir kuşku duymuyorum.

Aziz şehitlerimiz; kanınız yerde kalmayacak. Bundan emin olun. Bize düşen görev, geride bıraktığınız hatıralarınıza sahip çıkmaktır. Malatyalı şehidimiz Celal Tekedereli evladımızın hatırasını yaşatmak hepimizin boyunun borcudur. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet yakınlarına ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum. Yattıkları yer nur olsun” ifadelerine yer verdi.