Reşat Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Faik Erdoğan Vakfı Başkanı Reşat Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında "Eğitime gönül vermiş bir iş insanı olarak ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ancak çağdaş eğitim kurumlarımız marifetiyle ve gelecek nesillerin mimarı öğretmenlerimizin eliyle ulaşacağımızı biliyorum" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde kentteki billboardlara kutlama mesajı veren Faik Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm öğretmenlerin gününü kutladığını belirterek, "Eğitime gönül vermiş bir iş insanı olarak ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ancak çağdaş eğitim kurumlarımız marifetiyle ve gelecek nesillerin mimarı öğretmenlerimizin eliyle ulaşacağımızı biliyorum. Bu vesile ile 24 Kasım öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Her türlü fedakarlığı göze alarak nesillerin yetiştirilmesinin öğretmenlere bağlı olduğunu dile getiren Erdoğan, “Çünkü insan yetiştirmek en kutsal ve önemli görevlerden biridir. Bu önemli göreve talip olan ve en zor şartlarda bile hakkıyla yerine getiren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Çünkü eğitimin ne olduğunu ve eğitimcinin kim olduğunu bir kez daha anlamak zorundayız. İşte bu noktada Malatya Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığımız bir sorunu dile getirip takdiri kamuoyunun vicdanına bırakmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ataması yapılmayan öğretmenler konusu üzerinde hassasiyetle durduğunu da ifade eden Erdoğan, Öğretmenler günü vesilesiyle atama bekleyen kardeşlerime moral ve motivasyon olsun diye Malatya Belediyesi Kültür AŞ. uhdesinde olan billboardlara 24 Kasım haftasında ilan edilmek üzere “İkbalini ve istikbalini eğitime adamış ataması yapılmayan öğretmenlerimizin sesine kulak, umuduna ışık olmalıyız” yazılı afişlerin veto yediği kaydetti. Erdoğan’ın mesajının devamında, "Şimdi buradan yöneticilere sormak istiyorum. Her okulda ücretli öğretmen çalıştırılırken ve öğretmen açığı bilinen bir gerçek olmasına rağmen siz eğitim ve öğretimin daha sağlıklı işleyişinden mi rahatsız olacaksınız? Siz öğretmen atamasının yapılmasına mı karşı çıkıyorsunuz. Bu genç idealist öğretmenleri görmezden mi geliyorsunuz? Gayet meşru ve masum bir talebi karşılamayarak neyi hedefliyorsunuz. Vatandaşın isteklerini yerine getirmeyerek, vatandaş ile devletin arasına kendinizce bir takım dengeler koyup vatandaşın devlete olan güvenini mi zedelemek istiyorsunuz. Bu tür senaryoları 15 Temmuz öncesi Türkiye’sinde yaşadık ve hafızamızda diri bir şekilde durmaktadır. Her türden ideolojiyi temsil eden kesimlere mavi boncuk dağıtarak siyasi denge kurmak mı istiyorsunuz? Bu soruların acil cevap bulması oluşacak algıları bertaraf edecektir. Aksi takdirde akıllarda ciddi soru işaretleri kalacaktır. Çünkü yerel yöneticiler her kese ayrı ayrı yalan söyleyemezler. Biz dünde ataması yapılmayan öğretmenlerin yanındaydık bu günde yanlarındayız yarın da yanlarında var olmaya devam edeceğiz. Sahipleneni az diye hakikate hürmet etmeye devam edeceğim ve şunu iyi biliyorum ki doğru eğilirse kıyamet kopar; bir doğrunun imanı da bin eğriyi düzeltir” denildi.