Reşat Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı

Faik Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Reşat Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında ‘Atatürk hiç yanılmadı, o zaman korkmayın, Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Faik Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Erdoğan, ‘29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiğimiz bağımsızlığımızın teminatı Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü büyük bir coşku ile kutlamanın sevincini yaşıyoruz.’ İfadelerine yer verdi.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyeti en zor şartlarda dahi korumak ve ilelebet yaşatmak herkesin en önemli vazifesi olduğunu belirten Erdoğan, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yılında yüce Türk milleti olarak vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlamak gibi ulvi bir görevin peşini bırakmayacağız ve bu onurlu mirası geleceğe taşımaya nesilden nesile devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerimle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Malatyalı hemşehrilerimizin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Milletimiz var, devletimiz payidar olsun. Atatürk hiç yanılmadı, o zaman korkmayın, çünkü Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerini kullandı.