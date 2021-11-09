Reşat Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Faik Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Faik Erdoğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Erdoğan, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. ‘Büyük ölülere matem gerekmez fikirlerine, düşüncelerine bağlılık gerekir’ diyen Erdoğan, “Bu hissiyat ile Cumhuriyetimizin banisi, kurucusu, eşsiz asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum’ dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesinde milli birlik ve beraberliği tesis ederek cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan olduğunu ifade eden Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü:

“Türk insanına milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan ve Türk Milletinin tüm insanlığın karşısında saygın bir millet olduğunu ispatlayan bir liderdir. Stratejik öngörüleri ve yaptıklarıyla sadece milletinin kaderini değil dünyadaki mazlum milletlere de ilham kaynağı olmuştur. Atatürk, ileri görüşlülüğü, yenilikçiliği, dünya siyasetini iyi bilmesi, diplomaside ve siyasetteki dehasıyla dünya kamuoyunun saygısını kazanmıştır. 10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk’ü anma günü olduğu kadar, aynı zamanda O’nun ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığı gösterme günüdür. Türk Milleti, yüksek bir ruh ve şuurla sahip çıktığı ve Türk istiklalinin en asil ve en değişmez çehresi olan Cumhuriyeti, daha iyi bir geleceğe taşıma azim ve kararlılığında olacaktır. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh, daha etkin, uluslararası sorunlarda sözü dinlenir bir ülke haline getirme yolunda atılan her adımın, Atatürk’ün aziz hatırasına en anlamlı saygı olduğuna inanıyorum. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, istiklâl mücadelemizin tüm kahramanlarını, bu toprakları bizlere vatan olarak bırakan aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi rahmet, şükran ve saygı İle anıyorum.”