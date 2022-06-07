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Reşat Erdoğan taksici esnafın dertlerini dinledi

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı iş insanı Reşat Erdoğan, vakfın adını taşıyan cami inşaatının temelini attıktan sonra Malatya’daki taksi duraklarını gezerek şoför esnafıyla sohbet etti.

MALATYA 07.06.2022, 12:27
Reşat Erdoğan taksici esnafın dertlerini dinledi

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı iş insanı Reşat Erdoğan, vakfın adını taşıyan cami inşaatının temelini attıktan sonra Malatya’daki taksi duraklarını gezerek şoför esnafıyla sohbet etti.

Şoför esnafıyla görüşen Reşat Erdoğan, “ Çok sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. Haliyle bundan en çok etkilenen şoför esnafı oluyor. Bu manada bende şoförler arkadaşlarımızı ziyaret ederek dertleşiyoruz. Toplumun her kesimi ile irtibat halinde olan şoför kardeşlerimizin sorunları da her geçen gün ağırlaşıyor. Bir şehrin gidişatını en iyi öğreneceğiniz yer taksi duraklarıdır, şoför esnafıdır. Arkadaşlarımızın anlattıkları hiç de iç açıcı şeyler değil. Temennimiz bu sorunların kısa zamanda çözülmesi “ şeklinde konuştu.

Erdoğan’la sohbet eden şoför esnafları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Malatya’ya yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

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