Reşat Erdoğan, Sıtmapınarı, Kiltepe ve İnönü pazarlarını gezdi

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Malatya’yı gezmeye devam ediyor. Erdoğan, bugün Sıtmapınarı, Kiltepe ve İnönü mahallelerindeki pazarları gezerek, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Reşat Erdoğan güne Sıtmapınarı semtinde bulunan pazarın esnaflarıyla kahvaltı yaparak başladı. Erdoğan, pazar esnafının büyük bir özveri ile çalıştığını ifade ederek, “ Pazarcı kardeşlerim sabahtan akşama kadar çalışıp helalinden ailesinin nafakasını çıkarıyor. Sıkıntılar elbette var ama bu sıkıntılar inşallah yakında bitecek. Hepinize bol kazançlar diliyorum” dedi.

Reşat Erdoğan’la karşılaşan vatandaşlar, Erdoğan’ı siyasette görmek istediklerini kendisine ilettiler. Reşat Erdoğan, “ Aktif olarak siyasete girip girmeme konusunu da bir karar verirsem gelip size soracağım. Benim zaten dünya görüşüm belli. Partim de belli. Karar verirsem gelip sizinle istişare eder ve kendimi size teslim ederim” şeklinde konuştu.

Kiltepe mahallesindeki pazar gezisine mahalle muhtarı Celal Demirtaş’da katıldı. Gezilerde, Reşat Erdoğan, pazarcı esnaflarına poşet, pazardan alışveriş yapan vatandaşlara da pazar arabası dağıttı.

Erdoğan, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.