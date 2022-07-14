Reşat Erdoğan, mahalle buluşmalarına devam ediyor

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, mahalle gezilerine devam ediyor.

Yamaç ve Yeşilyurt merkez mahallelerini gezen ve vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, "Söz verdiğimiz gibi Malatya’mızın tüm mahallelerini geziyoruz. Yamaç ve Yeşilyurt mahallelerinde hemşehrilerimizle bayramlaştık ve sohbet ettik. Özellikle Yamaç mahallesinde vatandaşlarımızın büyükşehirle ilgili yoğun şikayetleri var. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarının çözümü için belediye yetkililerinin biran önce halkla irtibata geçmelerini bekliyoruz " dedi.

Reşat Erdoğan, ekonomik sıkıntı ve işsizliğin en büyük sorun olduğunu ifade ederek, “İşsizlik en büyük sorun olmaya devam ediyor. İnsanlar asgari ücretin çok çok altında çalışmaya razılar ona rağmen iş bulamıyorlar. İşsizliğe çözüm için yerel yöneticilerinde bir takım çalışmalar yapması gerekiyor. İnşallah böyle bir çalışmaya başlarlar. Aslında yapılacak çok şeyler var " diye konuştu.

Erdoğan, vatandaşların kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür etti.