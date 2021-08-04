Rektör Kızılay’dan öğrencilere tercih önerileri

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir radyo, bir de televizyon yayınlarında yaptığı konuşmada, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin öncelikle sevdikleri bölümleri seçmeleri gerektiğini belirterek, üniversite tercihinde ise köklü, insan kaynağı zengin, akademik kadrosu güçlü, gelenekleri ve üniversite kültürü olan üniversiteleri tercih etmelerini tavsiye etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ulusal bir radyonun (Radyo Başakşehir) canlı yayın konuğu oldu. Özgür Kani’nin sunduğu “Özgür Kani ile Tercih Meselesi?” programına canlı telefon bağlantısı ile katılan Rektör Kızılay, üniversite tercihi yapacak öğrenciler için İnönü Üniversitesini anlattı. İnönü Üniversitesinin 46 yıllık geçmişiyle büyük, köklü ve birikimli bir üniversite olduğunu belirten Kızılay, 41 bini aşkın öğrencisi, 6 bin 200 akademik ve idari çalışanıyla büyük bir tecrübeye ve insan kaynağına sahip olduklarını vurguladı.

“Malatya, öğrenciler için huzurlu ve güvenli bir şehir”

Malatya’nın üniversite öğrencileri için huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu ifade eden Kızılay, öğrencilerin Malatya’da barınma, ulaşım ve şehir yaşamı bakımından rahat bir öğrencilik dönemi geçireceğini dile getirdi. Kızılay, Malatya’nın büyükşehir olmasına rağmen ekonomik yaşam açısından ucuz bir şehir olduğunu kaydetti. Barınma açısından, Kredi Yurtlar Kurumu ile özel yurtların kapasitesinin yeterli olduğunu hatırlatan Kızılay, ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla Malatya’ya ve İnönü Üniversitesine gönderebileceklerini ifade etti.

13 Eylül’de yüz yüze eğitime başlamaya hazır olduklarına işaret eden Kızılay, ayrıca İnönü Üniversitesi kampüsünde öğrencilere sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda kendilerini çok iyi yetiştirecekleri olanakların sunulduğunu vurguladı.

“Aşı süreci yüz yüze eğitimin başlayacağına işaret ediyor”

Covid- 19 salgın döneminde örgün eğitimin yaklaşık bir buçuk yıl uzaktan eğitim şeklinde devam ettiğini ancak sağlık alanındaki yaklaşık 4 bin öğrencinin uygulamalı dersleri yüz yüze olarak aldığını açıklayan Kızılay, şunları ekledi:

“Ben 13 Eylül’de yüz yüze eğitime geçileceği konusunda güçlü bir kanaate sahibim. Aşı döneminde yaşanan seyir ve gelişmeler yüz yüze eğitimin başlayacağına işaret ediyor. Biz de bütün hazırlıklarımızı yüz yüze eğitime göre planladık.”

“Aşı karşıtı ile aşı kaygısı olanlar ikna edilmeli”

Bir akademisyen hekim ve rektör olarak insanların mutlaka aşı yaptırmaları gerektiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, aşı karşıtı ve kaygısı olan kişilerin ikna edilmesi gerektiğini de vurguladı. Rektör Kızılay, son olarak hayatın normale dönmesinde en önemli hususun salgının kontrol altına alınmasıyla gerçekleşeceğini, bunun da ancak yüksek oranda aşılamayla mümkün olabileceğini belirterek sözlerine son verdi.

Kızılay’dan öğrencilere tavsiyeler

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ulusal bir televizyon kanalında (TV100) yayımlanan Bengü Kantekin’in sunduğu “Üniversite Yolunda” programının canlı yayın konuğu da oldu. Programda İnönü Üniversitesini anlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2021 yılında üniversite tercihi yapacak öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.

İnönü Üniversitesinin Türkiye’nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü’nün ismine ithafen kurulduğunu ve kuruluş kanununa göre ise 14’üncü sırada kurulmuş bir üniversite olduğunu ifade eden Kızılay, ayrıca İnönü Üniversitesinin büyük, güçlü ve köklü bir geçmişe sahip üniversite olduğuna işaret ederek bünyesinden iki üniversiteyi bölünerek kurduğunu, iki üniversitenin kuruluşuna ise hamilik yaptığını dile getirdi.

“Öğrencilerimiz, Türkiye’nin en güçlü hastanelerinde uygulama eğitimi alma imkânına sahip”

Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesinin 500’ün üzerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programı olan bir üniversite olduğunu dile getirerek, bütün bölümlerde iddialı olduklarını ancak özellikle sağlık alanında Türkiye’nin en önde gelen üniversiteleri arasında yer aldıklarını belirtti.

Sağlık alanında beş fakülte, iki enstitü ve bir meslek yüksekokuluna sahip olduklarını dile getiren Kızılay, “Turgut Özal Tıp Merkezimiz, Karaciğer Nakli Hastanemiz, Onkoloji Hastanemiz uygulama alanıdır. Tedavide Türkiye’nin en iyi merkeziyiz. Burada asıl olan öğrencilerimizin bu merkezlerde uygulama yapması. Pratik eğitimler alıyorlar, sahaya hazırlanıyorlar, teorik eğitimin yanında çok iyi uygulama eğitimleri alarak yetişiyorlar” şeklinde konuştu.

“Güzel sanatlar da diğer üniversitelere göre güçlü olduğumuz alanlardan biridir”

Devlet Konservatuvarı ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin yanında Eğitim Fakültesi bünyesindeki Güzel Sanatlar Eğitimi bölümüyle İnönü Üniversitesinin güzel sanatlar alanında eğitim - öğretim hizmeti veren bir yükseköğrenim kurumu olduğunu ifade eden Kızılay, bu sebeple güzel sanatlar alanında tercih yapacak öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında İnönü Üniversitesinin yer alması gerektiğini belirtti.

“Eğitim programlarında 3+1 uygulamalı eğitim modelini en iyi uygulayan üniversiteyiz”

İnönü Üniversitesinin uygulamalı eğitim alanındaki mevcut durumuna da değinen Kızılay, şunları söyledi:

“Bizim üniversite olarak temel hedefimiz, uygulamalı eğitimi üniversitemizin uygulanabilecek tüm alanlarında uygulamaktır. Sosyal bilimler, sağlık bilimleri, mühendislik ve ön lisansta uygulamalı eğitime ağırlık veriyoruz. Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Malatya OSB Meslek Yüksekokulumuzdaki teknik programlarda 3+1 uygulamalı eğitim modelini uyguluyoruz. Bu model öğrencilerimizin deneyim kazanması ve mezun olduktan sonra istihdam edilebilmesi açısından çok önemli.”

Öğrencilerin eğitim almasının yanında mezun olduklarında istihdam edilmesi konusuna da önem verdiklerini belirten Kızılay, öğrencilerimizin sadece teorik bilgi ve sınavlarla dolu bir eğitim hayatlarının olmasının aksine sahada yaptıkları pratiklerle kendilerini yetkin kılmasına olanak tanıyacakları bir üniversite olduklarını ifade etti.

“Tercih yapacağınız üniversitelerin akademik kadrosuna bakın”

İnönü Üniversitesinin akademik kadro olarak çok güçlü olduğunu, nitelikli insan kaynağını kendisinin yetiştirdiğine dikkat çeken Kızılay, “Ülkemizin büyük üniversitelerinde ve yurt dışındaki üniversitelerde yetişen genç insan kaynağını da üniversitemize dâhil ediyoruz. Ülkemizin birçok üniversitesi için de hoca yetiştiriyoruz. Öğrencilerimize seçtikleri üniversitelerin, bölümlerin akademik kadrosunu ve insan kaynağını araştırmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

Üniversite eğitimi sürecinde kampüsün de önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi kampüsünün 2020 yılında “Yeşil Kampüs” sıralamasında dünyada 340’ıncı sırada yer aldığını belirterek “İnönü Üniversitesi kampüsü öğrencilerimize kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler açısından geniş imkânlar sunan bir kampüstür” dedi.

“Öğrencilerimizi akademik transkriptin yanında sosyal transkript ile zenginleştiriyoruz”

İnönü Üniversitesinde 100’ü aşkın öğrenci topluluğunun ve 50’nin üzerinde spor takımlarının bulunduğunu, Türkiye’nin en iyi spor tesislerinin öğrencilere hizmet verdiğini ifade eden Kızılay, İnönü Üniversitesinin öğrencilerine sadece akademik transkript vermediğine, aynı zamanda sosyal transkript de vermeye başladığına dikkat çekti.

Kızılay, sosyal transkriptin öğrencilere sağlayacağı avantajları değerlendirerek şunları söyledi:

“Günümüzde artık diploma sahibi olmak yetmiyor. Kelebeğin iki kanadı gibi bir kanadı akademik transkript, diğer kanadı da sosyal transkript. Burada aktif iletişim becerisi, sosyal faaliyetlerdeki beceriler, grup çalışması, liderlik gibi kazanacağı yetkinlikleri önemsiyoruz. Bu yetkinlikler gençlerimize katma değer sağlıyor. Bunu da sosyal transkript ile biz ispatlamış oluyoruz. Öğrencilerimiz bu belgeyi mezun olduklarında üniversitemizden alıyorlar.”

“Malatya, öğrenciler için huzurlu ve güvenli bir şehirdir”

Malatya’nın üniversite öğrencileri için huzurlu ve güvenli bir şehir olduğuna vurgu yapan

Kızılay, şehrin öğrenciyi kucaklayan, öğrenciye sahip çıkan bir yönünün bulunduğunu dile getirdi. Malatya’nın ekonomik geçim bakımından diğer büyükşehirlere göre daha uygun bir kent olduğuna değinen Kızılay, Malatya’da gençlerimizin öğrenciliklerini rahat bir şekilde yaşayabileceklerini ayrıca öğrencilerimizin üniversite, şehir, barınma, ulaşım konularını bir bütün olarak değerlendirdiklerinde rahat edebilecekleri bir yerde eğitim görebileceklerini ifade etti.

Rektör Kızılay, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin öncelikle sevdikleri bölümleri seçmeleri gerektiğini belirterek üniversite tercihinde ise köklü, insan kaynağı zengin, akademik kadrosu güçlü, gelenekleri ve üniversite kültürü olan üniversiteleri tercih etmelerini tavsiye etti.

"Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi, Malatya’ya ayrı bir katma değer sağladı"

Kızılay, Malatya Arslantepe Höyüğü’nün Dünya Mirası Komitesi’nin 44. toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne kaydedildiğini belirterek bu durumun şehre ayrı bir katma değer sağladığını da sözlerine ekledi.