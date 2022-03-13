Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, söyleşi programında öğrencilere tavsiyelerde bulunup, işini severek yapmanın ya da yapılan işi sevmenin öneminin altını çizdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulunda düzenlenen “Kariyer Söyleşisi” programına katıldı. Rektör Kızılay öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak kariyer planlamalarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Malatya OSB Meslek Yüksekokulunun başlattığı Kariyer Söyleşileri dizisinin ilkinin düzenlendiği program, Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının akabinde Rektör Danışmanı ve Malatya OSB Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğe akademik personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Kızılay’dan öğrencilere tavsiyeler

Söyleşide mesleki kariyerini ve eğitim hayatını anlatan Rektör Kızılay, öğrencilik yıllarında kariyer hedeflerinin belirlenmesinin en az çalışmak kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdiğini ifade eden Kızılay, eğitim hayatının başından itibaren hekimlik mesleğine ilgisi olduğunu kaydetti. Kızılay, ayrıca işini severek yapmanın ya da yapılan işi sevmenin öneminin altını çizerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

“Öğrencilerimiz iş hayatına hazır olarak mezun oluyorlar”

Malatya OSB Meslek Yüksekokulunda uygulanan 3+1 eğitim modeline de değinen Rektör Kızılay, öğrencilerin bu uygulamayla eğitim öğretim sürecinin üç dönemini okulda teorik ve atölyelerdeki uygulamalı eğitimle, bir dönemini ise doğrudan iş sahasında deneyim kazanarak tamamladığını ve böylece çalışma yaşamına daha hazır olarak mezun olduğunu hatırlattı.