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Rektör Kızılay’dan Kazakistan’a iş birliği çağrısı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kazakistan konulu online konferansta, Kazakistan Üniversiteleriyle İnönü Üniversitesi arasında daha kuvvetli ilişkiler kurması gerektiğini belirterek çağrıda bulundu.

MALATYA 18.12.2020, 15:28
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Rektör Kızılay’dan Kazakistan’a iş birliği çağrısı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kazakistan konulu online konferansta, Kazakistan Üniversiteleriyle İnönü Üniversitesi arasında daha kuvvetli ilişkiler kurması gerektiğini belirterek çağrıda bulundu.

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi Programları kapsamında “Bağımsızlık Yıldönümünde Kazakistan ve Geleceğe Bakış - 29. Bağımsızlık Yıldönümü Anısına” webinarı gerçekleştirildi. Programa Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly konuşmacı olarak katıldı.

Çevrim içi gerçekleştirilen programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Neslihan Durak ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Araştırmacı-Yazar Ainur Nogayeva, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Ağır’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programın açılış ve selamlama konuşmasını ise Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptı.

“Amacımız daha kuvvetli ilişkiler kurmak”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açılış konuşmasında “Kazakistan Ankara Büyükelçimiz Sayın Abzal Saparbekuly’e üniversitemize hoş geldiniz demek istiyorum” ifadelerini kullanıp, programa katılan tüm katılımcılara teşekkür etti. Kazakistan Cumhuriyeti’nin 29. bağımsızlık yıldönümünü kutladığını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Kardeş Kazakistan halkını Sayın Büyükelçimiz şahsında selamlıyorum” diyerek Büyükelçi Abzal Saparbekuly’i bundan sonraki süreçte de yüz yüze bir program için Malatya’ya ve İnönü Üniversitesi’ne davet etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kazakistan Üniversiteleri ile İnönü Üniversitesi arasında daha kuvvetli ilişkiler kurulması yönünde çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Kızılay, “Amacımız önümüzdeki süreçte Kazakistan üniversiteleriyle üniversitemiz arasında daha kuvvetli ilişkiler kurmak” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“Kazakistan’ın bağımsızlık heyecanı Türkiye’de de hissediliyor”

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise programda yaptığı konuşmada, Türkiye’de bulunan bir Kazak’ın, Kazakistan’daki bağımsızlık yıldönümü coşkusunu aynı şekilde Türkiye’de de hissedebildiğine vurgu yaptı. Bu durumun iki halk arasındaki özel kardeşlik duygusundan ve son dönemlerde iki ülke arasında bulunan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerden kaynaklandığını belirten Büyükelçi Abzal Saparbekuly, “Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasetçinin, aydınların ve halkın Kazakistan’ın bağımsızlık coşkusuna ortak olduğunu görüyorum” şeklinde konuştu.

Kazakistan halkının tarihine değinen ve Türkiye Türkleriyle olan ortak tarihi mirasa vurgu yapan Büyükelçi Abzal Saparbekuly, yakın geçmişte Sovyet Rusya sömürüsündeki Kazakistan’ın bağımsızlık sürecinin zorlu ve sancılı bir süreç olduğunu bildirdi. Kazakistan’ın bağımsızlığına kavuşmasının ardından artık bulunduğu bölgede ve küresel ölçekte adından söz ettiren bir ülke olduğunun altını çizen Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Kazakistan’ın hiçbir komşusuyla sınır sorunu bulunmadığını ve gerek komşuları gerekse Türk dünyası ülkeleriyle barışçıl, dengeli ve proaktif bir anlayışla iş birliği geliştirdiğini dile getirdi. Kazakistan’ın uluslararası ilişkiler ve dış politika alanındaki başarılarının iç politikada benimsenen birlik ve beraberlik anlayışından kaynaklandığına işaret eden Büyükelçi Abzal Saparbekuly, ayrıca günümüzde Kazakistan’da halkın sesini duyan devlet ve süreklilik içinde değişim ilkelerinden hareket eden bir yönetim anlayışının bulunduğunu ve bu çerçevede devlet-toplum etkileşiminin esas alındığını belirtti.

Online program soru-cevap bölümünün ardından son buldu.
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