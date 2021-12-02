Rektör Kızılay’dan doktorlara yapılan maaş zammı memnuniyeti

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir ziyarette yaptığı konuşmada, “Doktorlara yapılan maaş zammını takdirle karşılıyoruz” dedi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek’le birlikte ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti. Rektör Kızılay, Malatya yerel basınının üniversitenin kuruluşunda verdiği mücadeleyi takdirle karşıladıklarını ve bunu kitap haline getirdiklerini ifade ederek, pandemi döneminde yapılan çalışmaları dile getirdi. Kızılay, “Tasarruf tedbirleri kapsamında pandemi sürecinde başarıyla mücadele ederek sağlık hizmetlerini vermeye çalıştık. Doktorlara yapılan maaş zammını takdirle karşılıyoruz. Son 10 yılda kamudan özel sektöre hekimlerimizin kaydığını gözlemliyoruz. Yapılan maaş zammı yerinde olmuştur. Tasarruf tedbirlerine rağmen en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışıyoruz. Basınımızın Üniversitemizin kurulmasında ve gelişmesine önemli katkıları olmuştur” dedi.

MGC Başkanı Vahap Güner ise İnönü Üniversitesi’nin kuruluşunda Malatya yerel basınının 20 yıl süren mücadelesi olduğunu belirterek, “İnönü Üniversitesi’nin kuruluşunda yerel basınımızın alın teri vardır. Adını dahi yerel basın koymuştur. Bu nedenle üniversitemizin başarıları bizleri her zaman gururlandırır. Rektörümüzü ziyarete geldik ve başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Kızılay, Güner ve cemiyet yönetimine İnönü Üniversitesi tarafından yayımlanmış yayınlardan oluşan birer set hediye etti.