Rektör Kızılay’dan “bir millet, iki devlet” vurgusu

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan üniversiteleri iş birliğiyle yapılan çalışmaların “bir millet, iki devlet” anlayışını ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini belirtti.

Organ nakli tedavisinde Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen sağlık merkezleri arasında yer alan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin alanla ilgili tecrübesi, Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nin düzenlediği “Uluslararası Tıp Alanında Güncel Konular Üzerine Bilimsel ve Pratik Yaklaşım Kongresi”nde ele alındı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat’ın “Turgut Özal Tıp Merkezinin Organ Nakli Tecrübesi” başlıklı ve iki bölümden oluşan oturuma moderatörlük yaptığı kongrede, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden altı öğretim üyesinin sunduğu tebliğlerle Turgut Özal Tıp Merkezi’nin karaciğer, kök hücre ve kemik iliği, böbrek, pankreas ve ince bağırsak nakli tedavisi alanındaki deneyimi anlatıldı.

Çevrim içi gerçekleşen kongreye, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli’nin özel davetiyle İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut, Prof. Dr. Sait Murat Doğan, Prof. Dr. Özkan Ulutaş, Prof. Dr. Tevfik Tolga Şahin ve Doç. Dr. Volkan İnce katıldı.

“Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişki, kardeşlik ilişkisidir”

“İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin Organ Nakli Tecrübesi” başlıklı oturumların ilk bölümüne moderatörlük yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Azerbaycan ve Türkiye’nin normal devlet ilişkisinden çok daha ötede bir kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğunu belirtti.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nin yüz yıllık birikimiyle İnönü Üniversitesi’nin yaklaşık elli yıllık birikimini birçok alanda uzun yıllara dayanan protokollerle birleştirdiklerini vurgulayan Rektör Kızılay, “Tıp Fakültemiz, Turgut Özal Tıp Merkezimiz, Karaciğer Nakil Enstitümüz her yıl Azerbaycan’da gerçekleştirdiği transplantasyon toplantılarıyla ilişkileri daha da güçlendirmektedir. Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nin yüz yıllık birikimine, biz de hocalarımızın katılımıyla karaciğer naklini farklı yönleriyle anlatarak katkıda bulunacağız. Buradaki iş birliği ve diyaloğumuzu giderek daha da artıracağız ” ifadelerini kullandı.

Kızılay, Türkiye ve Azerbaycan üniversiteleri iş birliğiyle yapılan çalışmaların “bir millet, iki devlet” anlayışını ve iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

İnönü Üniversitesi’nin organ nakli tecrübesi anlatıldı

Kızılay’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumun birinci bölümünde Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Tevfik Tolga Şahin ve Doç. Dr. Volkan İnce tarafından karaciğer nakli tedavisi ve alana ilişkin gelişmeler anlatıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat’ın moderatörlüğünü yaptığı oturumun ikinci bölümünde ise Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut kemik iliği nakli tedavisini, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Ulutaş böbrek nakli tedavisini ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. S. Murat Doğan ise pankreas ve ince bağırsak nakli tedavisini anlattı ve oturumda alanla ilgili gelişmeler tartışıldı.