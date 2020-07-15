banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
İş dünyasından 15 Temmuz mesajları
İş dünyasından 15 Temmuz mesajları
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kırgızistan'a ulaştı
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri Kırgızistan'a ulaştı
Bakan Ersoy'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı
Bakan Ersoy'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı
Seyahat sırasında alınması gereken önlemler!
Seyahat sırasında alınması gereken önlemler!

Rektör Kızılay’dan 15 Temmuz vurgusu

REKTÖR KIZILAY’DAN 15 TEMMUZ’DA DESTANSI MÜCADELE VURGUSU YAPTI

MALATYA 15.07.2020, 11:48
4
Rektör Kızılay’dan 15 Temmuz vurgusu

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin destansı mücadeleyle yenilgiye uğratıldığını vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yılı nedeniyle İnönü Üniversitesi’nde “15 Temmuz Demokrasi Destanı” konferansı ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanları Prof. Dr. İlhan Erdem ve Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ile çok sayıda akademisyen ve personel katıldı.

“Destansı mücadeleyle yenilgiye uğratıldı”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açılış konuşmasında, 4 yıl önce milli iradeye karşı gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde ve milletin destansı mücadelesiyle yenilgiye uğratıldığının altını çizdi. 15 Temmuz 2016’da milletçe sergilenen duruş ve mücadele ile tüm dünyaya bağımsızlığımızın ebediyen süreceğinin ilan edildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Aziz milletimizin 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününü kutluyor; vatanı, bayrağı, devleti ve milleti için can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu mücadelede üstün cesaret ve fedakârlık gösteren Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“15 Temmuz’u iyi anlamalıyız, anlatmalıyız”

Programa konuşmacı olarak katılan İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Tuncel, “15 Temmuz Demokrasi Destanı” konulu bir konferans verdi. 15 Temmuz demokrasi destanının bu yolda olan için onur, şan ve şeref olduğunu belirten Tuncel, “Ama aynı zamanda bizler için emanettir, görevdir, sorumluluktur.15 Temmuz destandır ve ruhtur; anlamalıyız, anlatmalıyız, aktarmalıyız” diye konuştu. 15 Temmuz demokrasi destanının ve zaferinin doğru zeminde anlaşılmasının ve değerlendirilmesinin gerekli olduğunu kaydeden Tuncel, bu zaferle devlet - toplum ilişkisinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek demokratik sistemlerde halkın gücü ve etkisine işaret etti.

Bu arada, program katılımcıların fotoğraf sergisini gezmesiyle son buldu.

Yorumlar (0)
banner378
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 15 Temmuz 2020
İmsak 03:44
Güneş 05:38
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:42
Yatsı 22:27