Rektör Kızılay’dan 15 Temmuz mesajı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, darbe girişiminin Türkiye’nin bağımsızlığına yönelik bir girişim olduğunu ifade etti.

Rektör Kızılay, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin milli iradeye ve Türkiye’nin bağımsızlığına yönelik gerçekleşen hain bir darbe girişimi olduğunu ve bu girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletin destansı mücadelesiyle yenilgiye uğratıldığını vurguladı. Kızılay, mesajında, "Milli iradeye ve ülkemizin bağımsızlığına yönelik gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletimizin destansı mücadelesiyle yenilgiye uğratılmış; milli birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek süreceği tüm dünyaya ilan edilmiştir. Hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde vatanın bağımsızlığı ve milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum Aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.