Rektör Kızılay’dan 10 Kasım mesajı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 10 Kasım mesajında, “Kurduğu Cumhuriyeti aklın ve bilimin ışığında daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını vurgulayan Rektör Kızılay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Kurduğu Cumhuriyeti aklın ve bilimin ışığında daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ruhu şad olsun.”