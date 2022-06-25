Rektör Kızılay, ÜAK yönetimine seçildi

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul’da yapılan 254. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı’nda ÜAK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yanı sıra diğer üniversitelerin rektörleri ve temsilcileri ile ÜAK üyeleri yer aldı. Yapılan toplantıda Kızılay, ÜAK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.