Rektör Kızılay: “Sağlıklı Yerleşke Kılavuzu harfiyen uygulanıyor”

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, pandemi kurallarını uygulayıp yüz yüze eğitime başladıklarını belirterek, “Sağlıklı Yerleşke Kılavuzu harfiyen uygulanıyor” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, yüz yüze eğitim kapsamında uygulanacak pandemi tedbirleri hakkında TRT kanalında açıklamalarda bulundu.

Yüz yüze eğitim tedbirleriyle ilgili konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “İnönü Üniversitesi olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılının hazırlıklarını tamamladık. 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle üniversitemizin bütün fakülte ve birimlerinde yüz yüze eğitim başladı. İnönü Üniversitesi olarak kampüslere girişte bütün öğrencilerimize, üniversitemizin mensuplarına ve misafirlerimize HES Kodu ve aşı kontrolü yapılıyor. Ayrıca 2021-2022 eğitim öğretim yılı için Sağlıklı Yerleşke Kılavuzu hazırlayıp yayımladık. Bu kılavuz şu anda üniversitemizin internet sitesinde öğrencilerimizin, personellerimizin ve tüm misafirlerimizin kullanımına açık. Bu kitapçıkta aldığımız bütün tedbirler, bu tedbirlerin nasıl uygulanacağı ve karşılaşabileceğimiz problemleri nasıl çözeceğimize dair yol haritası mevcut. Sağlıklı Yerleşke Kılavuzu harfiyen uygulanıyor” dedi.

İnönü Üniversitesi’nin pandemi döneminde yüz yüze eğitim açısından önemli bir tecrübesinin bulunduğunu belirten Rektör Kızılay, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 4000’den fazla uygulama yapan öğrencinin yüz yüze eğitim aldığını vurguladı.

“Uzaktan eğitim, hiçbir şekilde yüz yüze eğitimin yerini tutamaz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek de, pandemi nedeniyle öğrencilerin geçen yıl kampüse gelememelerinden dolayı oldukça üzüntü duyduklarını dile getirdi. Bu yıl yüz yüze eğitime geçildiğini belirten Prof. Dr. Baharçiçek, İnönü Üniversitesinde pandemi tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle ilgili bilgiler vererek, “Tedbirlerimizi aldık. Öğrenciler geldikleri zaman kampüse girişlerde aşı olup olmadıklarına bakılıyor. HES kodlarını sorguluyoruz. Binaların içi ve sınıflar sürekli temizleniyor. Öğrencilerimizin hepsi bizim çocuklarımız, kimsenin hastalanmasını istemiyoruz. Öğrencilerimiz yaklaşık bir buçuk yıldır uzaktan eğitim aldılar. Ancak uzaktan eğitim, hiçbir şekilde yüz yüze eğitimin yerini tutamaz” ifadelerini kullandı.