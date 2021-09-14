Rektör Kızılay: “Pandemiye uygun bütün tedbirleri aldık”

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi olarak pandemiye uygun bütün tedbirleri alarak eğitime başladıklarını bildirip, “Kampüsteki bütün kullanım alanlarında, dersliklerde, yemekhanelerde, kültür merkezlerinde pandemiye uygun tedbirlerimizi aldık” dedi.

Dünyanın genelinde 1,5 seneyi aşkın süredir korona virüs salgını yaşanıyor. Türkiye’de normalleşmeyle birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması kararından hareketle Malatya İnönü Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim 13 Eylül itibariyle başladı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 1,5 senelik uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili düşüncelerini anlattı.

Rektör Ahmet Kızılay, Covid-19 tedbirleri kapsamında İnönü Üniversitesi’nde alınan önlemlerle ilgili, “İnönü Üniversitesi pandemiye uygun bütün tedbirlerini aldı. Kampüsteki bütün kullanım alanlarında, dersliklerde, yemekhanelerde, kültür merkezlerinde pandemiye uygun tedbirlerimizi aldık” şeklinde konuştu.

Kızılay, “Üniversitemizde yüz yüze eğitim 1,5 yıldır sadece uygulama birimleriyle devam ediyordu. Yani öğrencilerimizden sadece yüzde 10’u yüz yüze eğitim alıyordu. Bunun dışındaki öğrencilerimiz ise çevrim içi eğitim aldılar. Üniversitemizde 13 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime geçmek için 2 ay önce hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık. Üniversitemizin bütün birimlerinde hijyen, temizlik ve maske gibi pandemiye dair bütün tedbirleri aldık. Üniversitemizdeki bütün kapalı mekânlarda temizlik malzemelerini tedarik ederek dağıttık. Bütün birimleri bu konuda yapılandırdık. Üniversitemizin bütün personelini hijyen eğitime tabi tuttuk. Üniversitemizde iki kademeli kontrolden geçirerek öğrencilerimizi, personellerimizi ve misafirlerimizi kampüse kabul ediyoruz. Geçtiğimiz haftadan itibaren üniversitemizin bütün giriş kapılarında ve beş otobüs durağında HES kodu kontrolü ve aşı kartı kontrolüne başladık. Sadece girişlerde değil ayrıca bütün kapalı binaların girişinde de HES kodu ve aşı kartı kontrolü yapıyoruz. Riskli öğrencilerimizi ve personellerimizi ayırıyoruz. Onlara mutlaka gereken işlemlere tabi tutarak tedavi veya ilgili birimlerle onları takibe alıyoruz. Onlar eğer riskli ise binaya hatta kampüse sokmuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yüz yüze eğitime başlayan ilk üniversitelerden biriyiz”

İnönü Üniversitesi’nin yüz yüze eğitime başlayan ilk üniversitelerden biri olduğunu söyleyen Rektör Kızılay, “13 Eylül, yükseköğretimde eğitim ve öğretime başlanan ilk tarih. İnönü Üniversitesi de ülkemizde yüz yüze eğitime başlayan ilk üniversitelerden biri. Yüz yüze eğitime başlayan ilk üniversitelerden biri olmamızın nedeni de pandemiye karşı aldığımız tedbirler ve etkili çalışmalarımız. Yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede bütün üniversite çalışanlarımız ile birlikte hazırlıklarımızı tamamlayarak güvenli bir şekilde yüz yüze eğitime başladık” diye konuştu.