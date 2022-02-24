Rektör Kızılay: “Karaciğer nakli alanında dünya çapında bir üne ve birikime sahibiz”

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir programda karaciğer nakli başarılarından söz ederek, “Karaciğer Nakil Enstitümüzün sadece başarılı ameliyatlar ve araştırmalar yapan bir kurum değil, aynı zamanda karaciğer nakli cerrahlarını ve hekimlerini de yetiştiriyoruz” dedi. Kızılay, karaciğer nakli alanında dünya çapında bir üne ve birikime sahip bir kurum olduklarına dikkat çekti.

İnönü Üniversitesi ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi iş birliğinde “7. Bakü - Malatya Organ Transplantasyon Günleri” kongresi düzenlendi. Çevrim içi gerçekleşen etkinliğe, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Azerbaycan Tıp Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği Direktörü Prof. Dr. Nuru Bayramov ile iki üniversitenin Tıp Fakültesi öğretim üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Tıp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Geray Geraybeyli, İnönü Üniversitesi ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi arasındaki iş birliğinin örnek teşkil ettiğini belirterek, özellikle karaciğer nakli konusunda iki üniversite arasında güçlü ilişkiler geliştirildiğini ifade etti. Rektör Geraybeyli, Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve Prof. Dr. Nuru Bayramov’un öncülüğünde 2015 yılından beri her yıl Bakü-Malatya Transplantasyon Günleri adıyla kongrelerin düzenlendiğini kaydetti.

Güçlü bir iş birliği mevcut

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise İnönü Üniversitesi ile Azerbaycan Tıp Üniversitesi arasında güçlü bir iş birliğinin olduğunu belirtti. Rektör Kızılay, “Azerbaycan Tıp Üniversitesi ile üniversitemiz arasında karaciğer nakli konusunda güçlü bir iş birliği mevcut. Bu ilişkilerimizi artırıp güçlendirmek temel amacımız ve hedefimizdir. Burada başarının iki mimarı var; biri Prof. Dr. Sezai Yılmaz Hocamız, diğeri Azerbaycan Tıp Üniversitesinden Prof. Dr. Nuru Bayramov Hocamızdır. Bu iki hocamızın koordinasyonunda başarılı ve güçlü bir iş birliği sürdürmekteyiz. Bunu diğer alanlara da taşımak bizim hedefimiz” ifadelerini kullandı.

“3 bin 200’ün üzerinde başarılı karaciğer nakli gerçekleştirdik “

İnönü Üniversitesinin özellikle sağlık alanında Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Rektör Kızılay, karaciğer nakli alanında dünya çapında bir üne ve birikime sahip bir olduklarına dikkat çekti.

Karaciğer Nakil Enstitüsünde, 20 yıldır 3 bin 200’ün üzerinde başarılı karaciğer nakli gerçekleştirildiğini kaydeden Rektör Kızılay, “2021 yılında 231 başarılı karaciğer nakliyle Türkiye ve Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 2’nci sıramızı tekrar tescillemiş olduk. Hedefimiz dünyada da birinci sırada yer almak, dolayısıyla bu yıl 500’ün üzerinde nakil yapmaktır” şeklinde konuştu.

Karaciğer Nakil Enstitüsünde mezenkimal kök hücre çalışmaları, immünolojik çalışmaları ve xenotransplantation çalışmalarının devam ettiğini belirten Kızılay, büyük bir nakil ekibiyle bu araştırma ve çalışma süreçlerini artırarak devam ettirdiklerini vurguladı.

“20’den fazla ülkeden eğitim almak isteyen hekimler hastanemize geliyor”

20’den fazla ülkeden karaciğer nakil eğitimi almak isteyen hekimlerin Turgut Özal Tıp Merkezine başvurarak eğitim aldıklarını ifade eden Kızılay, altı ay ile bir yıl boyunca eğitim aldıklarını ve eğitimini tamamlayan hekimlerin ülkelerine döndüklerini söyledi. Hali hazırda Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen üç cerrahın eğitimlerine devam ettiklerine dikkat çeken Kızılay, “Bu durum Karaciğer Nakil Enstitümüzün sadece başarılı ameliyatlar ve araştırmalar yapan bir kurum değil aynı zamanda karaciğer nakli cerrahlarını ve hekimlerini de yetiştirdiğinin bir göstergesidir. Ben bu konuda bütün ekibimizle gurur duyuyor ve onları tebrik ediyorum” dedi.

Organ transplantasyonu alanındaki gelişmeler ve tedaviler tartışıldı

Prof. Dr. Nuru Bayramov ve Prof. Dr. Burak Işık moderatörlüğünde yapılan oturumun birinci bölümünde Dr. Kutay Sağlam, Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Prof. Dr. Tevfik Tolga Şahin ve Dr. Elvin İsazade tarafından karaciğer nakli tedavisi ile alana ilişkin gelişmeler anlatıldı ve sunumlar yapıldı.

Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Prof. Dr. Surxay Hadiyev ve Prof. Dr. Elmir Beşirov moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumun ikinci bölümünde ise PhD Terane Bayramova, Doç. Dr. Volkan İnce, PhD Anar Namazov, Doç. Dr. Koray Kutlutürk tarafından nakil transplantasyon alanındaki gelişmeler anlatıldı.