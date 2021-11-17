Rektör Kızılay, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı’na katıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Toplantısı’na katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın yanı sıra Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi olan Abdullah Gül, Amasya, Erciyes, Erzincan Binali Yıldırım, İnönü, Kayseri, Kırşehir Ahi Evran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Sivas Bilim ve Teknoloji, Sivas Cumhuriyet, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok üniversitelerinin rektörleri ile Ar-Ge ve eğitimden sorumlu rektör yardımcıları iştirak etti. Eğitimde kalite güvence sistemi ve bütünleşik kalite sistemi konularının ele alındığı toplantıya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat da katılarak toplantıda görüşlerini dile getirdiler.