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Rektör Karabulut’tan uluslararası hedef

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyeti gerçekleştirmek üzere iş birliği anlaşması yapılarak, uluslararası öğrenci sayısının artırılması ve nitelikli yabancı öğretim üyesi kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

MALATYA 08.02.2021, 16:52
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Rektör Karabulut’tan uluslararası hedef

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyeti gerçekleştirmek üzere iş birliği anlaşması yapılarak, uluslararası öğrenci sayısının artırılması ve nitelikli yabancı öğretim üyesi kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, EU-Turkey Friendship Group’un online düzenlemiş olduğu "Erasmus +, Beyond Education, Connecting Cultures and Civilizations programında açılış konuşması yaparak, Türkiye’de yükseköğretim konusu ve MTÜ’nün uluslararası proje ve çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulundu.

“Ülkemiz, Avrupa’da üniversiteye erişim konusunda ilk sırada yer alıyor”

Konuşmasına yükseköğretimde Türkiye’nin ileri seviyede olduğunu belirterek başlayan Rektör Karabulut, “Ülkemiz Yükseköğretim alanında sınırlarını aşan bir kapasiteye ulaştı. Üniversite sayımız 78 vakıf, 129 devlet üniversitesi ile üst sıralarda yer alırken 8 milyon 400 bine yükseldi. Bu öğrenci sayısıyla ülkemiz, Avrupa’da üniversiteye erişim konusunda ilk sırada yer alıyor. Evet bu üniversitelerden bir tanesi de Malatya Turgut Özal Üniversitesi, üniversitemiz 18 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan takdirleri ile kurulmuştur” ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç’a teşekkürlerini iletti.

MTÜ’nün Türk toplumuna üst düzey ve tam nitelikli mezunlar sağlayarak eğitim, kültür, sosyal, teknolojik ve ekonomik alana önemli katkılar sağladığına dikkat çeken Karabulut, yüksek öğretimde önemli ve öncü bir rol oynamayı, dünya çapında seçkin ortaklıklar kurarak değişim öğrencileriyle eğitim kalitesini ve uluslararası kabul görmüş merkezlerle araştırma projeleri yoluyla araştırma faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Karabulut, Erasmus çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemiz uluslararasılaşma stratejilerini gerçekleştirmek ve uluslararası arenada cazibe merkezi haline gelme amacıyla AB Projeler Ofisi, Erasmus Koordinatörlüğü ve Uluslararası Öğrenci Ofislerini kurmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Devam eden 3 ayrı Erasmus+ KA103 projesine sahip olan üniversitemiz, 2021-2027 yeni Erasmus+ dönemi için ECHE almaya hak kazanmıştır. Bu yıl itibarıyla KA107 projelerine de dahil olmayı amaçlayan üniversitemiz, yakın gelecekte KA2 Projeleri içinde de yer almak için çalışmalar yapmaktadır. Ek olarak şuanda üniversitemizin farklı bölümlerine kayıtlı 59 yabancı öğrenci bulunmaktadır” dedi.

Karabulut, uluslararası işbirliği projelerini arttırmak adına yurt dışında bulunan üniversiteler ve kuruluşlar ile iletişim halinde olduklarını belirterek, “Bu anlamda İspanya, Hırvatistan üniversiteleri ile sahip olduğumuz anlaşmalara, yeni anlaşmalar eklemek üzere İtalya, Polonya, Romanya, Çekya, Almanya ve daha birçok ülkedeki yaklaşık 25 üniversite ile görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Bunun yanı sıra Horızon 2020 Programı kapsamında proje başvurumuz bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yükseköğretimde uluslararası bir kurumun eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı fonksiyonlarına uluslararası ya da kültürlerarası boyut entegre etme sürecidir” diyen Karabulut, uluslararası stratejik plan, amaç ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Karabulut, “Erasmus ve ikili değişim programı kapsamında üniversitelerle anlaşmalar gerçekleştirilmesi. Anlaşma yapılması için yurt dışındaki üniversitelerin ziyaret edilmesi. Değişim programlarının tanıtımı amacıyla, öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları yapılması ve Uluslararası eğitim fuarlara katılımın gerçekleştirilmesini ile işbirliği anlaşmaları kapsamında faaliyet gösterdiğimiz alanlarda uluslararası çalıştay, seminer ve konferans düzenlenmesi, Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak yükseköğretim faaliyeti gerçekleştirmek üzere iş birliği anlaşması yapılarak uluslararası öğrenci sayısının artırılması ve nitelikli yabancı öğretim üyesi kazandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Üniversitemiz uluslararası anlaşmalar yapmak için hazırdır”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi her türlü uluslararası proje ortaklığı, workshop ve ikili anlaşma için hazırdır. Bu toplantının uluslararası işbirliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum” ifadeleri ile sözlerine son verdi.
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