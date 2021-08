Rektör Karabulut’tan 30 Ağustos mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, “Yarının sahipleri olacak evlatlarımıza her alanda dünya lideri bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Karabulut, “Tarihi zaferlerle dolu aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 99. yıldönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı, 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Meydanı’nda Sultan Alparslan tarafından açılan Anadolu’nun kapılarının kilitlenmesi ve tarihin, Anadolu vatanının milletimize ait olduğuna ilişkin nihai kararının şehitlerimizin mübarek kanlarıyla mühürlenmesidir. Bayramımız birlik, beraberlik ve inanmışlıkla her türlü güçlüğü alt edebileceğimizin sayısız göstergesinden biri olan 30 Ağustos 1922 tarihli Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucunda ülkemize armağan edilmiştir. 26 Ağustos 1922’de başlayarak 30 Ağustos 1922’ye kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz’un 99. yıl dönümünde, “Ya istiklal, ya ölüm!” parolasını her zaman olduğu gibi kaderi bilen milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Malazgirt Zaferi ile İstanbul’un fethi, Sakarya Meydan Muharebesi ile Çanakkale Zaferi ve 30 Ağustos Zaferi ile 15 Temmuz destanı milletimizin iftihar tablolarıdır. Mevziini hiçbir zaman terk etmeyen yüce milletimizin her seferinde ortaya koyduğu azim, irade, adanmışlık, iman ve heyecan yalnızca bugünümüzü inşa etmekle kalmamış, aynı zamanda geleceğe güvenle bakabilmemize de imkan sağlamıştır. Geleceğimizin sağlam temelleri, kökleri bin yıla dayanan bu sağlam tarihî birikime dayanmaktadır. Bizler de bu birikimden aldığımız ilham ve bu ilhamın bize yüklediği görev duygusuyla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi inşa ediyor, yarının sahipleri olacak evlatlarımıza her alanda dünya lideri bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Karabulut, “Tarihin her döneminde gücünü birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhundan alan milletimizin sahip olduğu değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Büyük Taarruz Ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümünü ve kahraman ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Zaferin mimarı olan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimiz ve şehitlerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde mesajını tamamladı.