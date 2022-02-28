banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı
Pistler doldu taştı, otellerde yer kalmadı
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçış 3’üncü gününde
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Rektör Karabulut’tan 28 Şubat mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 28 Şubat mesajında, “28 Şubat’ın en büyük hedeflerinden biri de kadınlar ve kadınlarımızın haklarıydı” dedi.

MALATYA 28.02.2022, 10:45
Rektör Karabulut’tan 28 Şubat mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 28 Şubat mesajında, “28 Şubat’ın en büyük hedeflerinden biri de kadınlar ve kadınlarımızın haklarıydı” dedi.

MTÜ Rektör Karabulut, 28 Şubat Post Modern Darbesi’nin 25. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Karabulut, 25 yıl önce 28 Şubat Post Modern Darbesi ile demokrasinin sekteye uğratıldığına dikkat çekerek, “Kahramanlıklarla dolu bir tarih ve köklü bir medeniyete sahip olan ülkemizde kutsal değerlerimize, milletin iradesine vurulmuş, demokrasimizin sekteye uğratıldığı post modern darbe 28 Şubat Darbesi’nin 25. yıl dönümünde bir kez daha tüm darbeleri kınadığımı belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

28 Şubat post modern darbesinin siyasi, ahlaki, sosyal, ekonomik ve hatta eğitim alanlarına derin izler bırakmış bir darbe olduğuna parmak basan Karabulut, “Darbenin hemen sonrasında gerçekleşen ekonomik ve sosyal yaptırımlar ile bunun etkisi yıllarca sürmüştür. 28 Şubat döneminde başlayan darbe 2001 yılında ekonomik krize giden yolu oluşturmuş, 1997 yılında vergi gelirlerinin yüzde 48’i faize ayrılırken, 1998’de yüzde 67’e, 1999’da yüzde 72’ye çıkmıştır. 2003’e kadar 25 banka Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir. Ülkemizin her kesimini etkileyen bu krizin etkileri günümüzde de devam ediyor. Bugün toplumumuz bu anlamda bilinçlendi ve bugün bunu gençleri bilinçlendirmek, tarihten dersler almak için bugün bir kez daha anlatıyoruz. 28 Şubat’ın en büyük etkilediği alanların başında eğitim geliyor. Din, dil, ırk ayrımı olmaksızın eğitim alma özgürlüğünün kısıtlandığı bu dönemde öncelikle öğrenci sayıları düştü, akademik başarılar azaldı, sanayiler de üretim azaldı ve hatta birçok fabrikada durdu. Malatya’mızda emekli bir korgeneralin rektör görevlendirilmesi ile Malatya’da toplumsal olaylar ateşlenmiş ve eğitime de bir darbe vurulmuştu. Eğitim hakları elinden alınan birçok öğrencinin eğitim alma hakları ise 2011 yılında geri verilebildi” dedi.

Post Modern Darbesinin en büyük hedeflerinden birinin de kadınlar ve kadınların hakları olduğunu vurgulayan Karabulut, mesajını şöyle tamamladı:

“Kadın haklarının gasp edildiği bu dönemde başörtüsü yasaklarıyla, psikolojik baskılar ile kız çocuklarının okuma özgürlükleri ellerinden alındı. Kadınlarımız Melis’ten, üniversitelerden, okullardan, resmi dairelerden, resmi daire lojmanlarından, kamusal alanda dışlandılar. İşte bugün o kadınlar, Bakan, Milletvekili, Bürokrat, Büyükelçi, Rektör ve daha birçok meslek dalında ülkemize hizmet ediyorlar. Şunu asla unutmayalım ki 28 Şubatlar, 12 Eylüller, 27 Mayıslar, 15 Temmuzlar ve benzeri kalkışmalar, milletimizin iradesi karşısında daima hezimete uğramıştır. 28 Şubat’ın 25. yıl dönümü vesilesi ile bir kez daha İnsan haklarını ihlal ederek demokrasimize kasteden ve milletimizin geleceğini elinden almaya çalışan böylesi karanlık süreçlerin bir daha yaşanmaması temennisiyle, millet iradesine karşı yapılan tüm kalkışmaları kınıyorum.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18