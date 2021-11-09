Rektör Karabulut’tan 10 Kasım mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karabulut, mesajında şu ifadelere yer verdi, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk; fikir, siyaset ve askerî dehası ile adını dünya tarihine yazdırmış, kahraman ulusumuzla birlikte yepyeni bir devlet kurarak bu yolda dost-düşman tüm milletlerin takdirini kazanmış büyük bir asker ve devlet adamıdır. Türk ulusunun istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık ömrün sona erdiği 10 Kasım’ı matem günü olmaktan ziyade onun fikirlerini, eserlerini ve fedakârlıklarını anlama günü olarak idrak ediyoruz. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir” dedi.

Karabulut, “ Atatürk’ün aziz hatırasına sahip çıkmak, onun “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi daha güçlü, daha demokratik, daha kalkınmış hale getirmek “muasır medeniyet seviyesinin üzerine” çıkarmakla mümkün olacaktır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak Cumhuriyetimizin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir ve ideallerinin koruyucusu olacağımız inancı ve kararlılığı ile ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha şükranla ve rahmetle; vatan uğruna şehit düşmüş tüm evlatlarımızı ve gazilerimizi de minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.