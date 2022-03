Rektör Karabulut: “Kadınların olmadığı bir toplum hayal dahi edilemez”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bir programda yaptığı konuşmada, kadınların önemine temas ederek, “Kadınların olmadığı bir toplum hayal dahi edilemez” dedi.

MTÜ Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, İstanbul’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Azerbaycan Kadın Girişimciliği Geliştirme Derneği (AQSIA) desteğiyle gerçekleştirilen kadın girişimcilerin iş forumuna Türk masasının onur konuğu olarak katıldı. Temel amacı, Türk dünyasında kadın girişimciler arasında artan işbirliklerini ve istihdamı desteklemek olan ve "Bir millet, iki devlet" sloganı ile gerçekleştirilen iş forumunda MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türk Ticaret ve Sanayi Odası (TCO) Komite Başkanı, Azerbaycan temsilcisi ve USAID Yönetim Kurulu Başkanı Sakina Babayeva, Azerbaycan ve Türkiye Barolar Birliği üyesi ve Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (TBÖ) 1. Kadın Girişimciler Komitesi Hukuk ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Aygün Aliyeva ile Azerbaycan’dan ve Türkiye’den birçok iş kadını katılım sağladı.

“Kadınların olmadığı bir toplum hayal dahi edilemez”

Konuşmasına Cemal Süreyya’nın kadınlar ile ilgili şiiri ile başlayan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, “Cemal Süreyya ’Kadını böyle anlatmak belki de hiç bu kadar güzel olmamıştı. Bir kadını ortadan ikiye böl. Yarısı annedir, yarısı çocuk, yarısı sevgili, yarısı aşk. Duyanlar bunu bilmez, görenler anlamaz bunu! Yarısı rivayettir, yarısı gece.’ diyor. Yalnız kadını, erkeği ya da çocuğu değil; aynı zamanda her bir hayvanı ve nesneyi sevgi, merhamet ve adaletle tayin eden, her şeyi kendi yaratılışı ve varoluşu çerçevesinde en doğru şekliyle anlamlandıran böyle köklü bir tecrübenin varisleri olarak söz konusu başarıyı göstermeyi görev olarak görüyoruz. Ben de bir kadın rektör olarak, anne rektör olarak kadınların her alanda olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadınların olmadığı bir toplum hayal dahi edilemez. Kadınların vermiş olduğu kararların olumlu sonuçlarını her gün daha iyi anlayabiliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara vermiş olduğu değere değinen Karabulut, “’Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ sözünden hareketle, kadınlarımızla birlikte her alanda omuz omuza var olmamız gerekiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak kadınlarımıza, kızlarımıza her zaman önem veriyoruz. Bizler akademide, bilimde kadınlarımızla ön planda olmalıyız, bilim üretmeliyiz. Yükseköğretim Kurumları’mız da da kadına verilen değer her geçen gün daha da artıyor. Üniversitemiz bu bilinç ile eğitim faaliyetlerini sürdürürken, öğrencilerimize aynı zamanda toplumsal bilinç de aşılıyor. Geleceğe değerlerini bilen, sahiplenen yeni nesiller yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Karabulut, Rusya ve Ukrayna arasında ki savaşa değinerek, “Ukrayna ve Rusya ikisi de çok önemli iki devlet. Tabi savaş olmasını istemiyoruz, hangi devlet hangi millet olursa olsun. Dil, din, ırk fark etmeksizin savaşlarda en çok zararı çocuklar görüyor. Birçok savaşın sonunda ailelerini kaybetmiş, psikolojik sağlığını kaybetmiş gençlerimiz hayattan kopuyor. Onlar bizim geleceğimiz, yani savaş ile sadece bugün değil, gelecekte de kaybediyoruz” dedi.