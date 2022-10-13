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Rektör Bentli Arapgir MYO görüştü

Malatya Turgut Özal Üniversitesi(MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Arapgir ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

MALATYA 13.10.2022, 16:57
Rektör Bentli Arapgir MYO görüştü

Malatya Turgut Özal Üniversitesi(MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Arapgir ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Arapgir’i ziyaret eden Malatya Turgut Özal Üniversitesi(MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Görüşmede Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne bağlı Arapgir Meslek Yüksekokulu hakkında istişarelerde bulunulduğu öğrenilirken Başkan Cömertoğlu ziyaretten dolayı Rektör Bentli’ye teşekkür etti.

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