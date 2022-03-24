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Reklam sektörü gençleri bekliyor

Artline Reklam Ajansı Kurucu Başkanı Onur Durası, geleceğini şekillendirme aşamasındaki gençlere reklam sektörünü önerdi. Sektörün gençlere ihtiyacı olduğunu belirten Durası, ’’Reklam sektöründe bir süredir yetkin insan kaynağı açığı var. Dolayısıyla reklam sektörü gençler için büyük fırsatlar barındırıyor” dedi.

MALATYA 24.03.2022, 11:39
Reklam sektörü gençleri bekliyor

Artline Reklam Ajansı Kurucu Başkanı Onur Durası, geleceğini şekillendirme aşamasındaki gençlere reklam sektörünü önerdi. Sektörün gençlere ihtiyacı olduğunu belirten Durası, ’’Reklam sektöründe bir süredir yetkin insan kaynağı açığı var. Dolayısıyla reklam sektörü gençler için büyük fırsatlar barındırıyor” dedi.

Artline Reklam Ajansı Kurucu Başkanı Onur Durası, reklam sektörünün meslek arayışında olan gençler için büyük fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Sektörde bir süredir yetkin insan kaynağı sorunu bulunduğunu belirten Durası, bunun nedenini dijitalleşmeyle birlikte yaşanan büyümeye bağladı.

“Sektörde insan kaynağı sorunu var”

Onur Durası reklam sektöründe insan kaynağı eksikliğine dikkat çekerek, ’’Reklam, iletişim ve medya sektörü, son yıllardaki dijitalleşmeyle birlikte çok hızlı büyüdü. Ancak insan kaynağı bu hıza yetişemedi, aynı hızda büyüyemedi. Dolayısıyla reklam sektörü çok ciddi bir insan kaynağı sorunuyla karşı karşıya kaldı. Bu durum, yetenekli gençler için büyük bir fırsat. Sektörde başarı elde edip kısa sürede yükselebilirler. Özellikle dijital ve e-ticaretle ilgili departmanlarda yükselme fırsatları var’’ dedi.

’’Kreatif ve gelişim odaklı olmak gerekiyor.”

Durası, reklam sektöründe çalışmayı düşünen gençlere önemli tavsiyelerde bulunarak, “Sektörün fark oluşturan fikirlere, taze beyinlere ihtiyacı var. Reklam sektöründe çalışmak istiyorsanız orijinal fikirleriniz olmalı, aynı zamanda motivasyonunuzu her zaman yüksek tutmalısınız. Gelişim odaklı olmalı, bunun için kendinize fırsat ve zaman oluşturmalısınız. Dijital çok hızlı gelişen bir sektör, dolayısıyla o hıza yetişebilme refleksini gösterebilmelisiniz.”

“Başarınızı alkışlamayan yerde çalışıp enerjinizi düşürmeyin.”

Sektöre ilk adımın genellikle reklam ajansları aracılığıyla atıldığını dile getiren Onur Durası, “Ben gençlere tercih etmeleri gereken ajansları değil, uzak durmaları gereken ajansları sıralayacağım” diyerek şunları söyledi: “Bu dünyaya adım atmanız, ajanslar aracılığıyla olacak. Ama dikkat etmeniz gereken konu, sizin o ajansa ne katacağınız değil, ajansın size ne katacağı. Kariyerinizde daima kendinizi geliştirmeyi hedefleyin. Vaatlerinde gerçekçi olmayan, sizi beslemeyecek, gelişiminizi sağlamayacak, motivasyonunuzu kıracak, çeşitliliğe kucak açmayan, başarınızı alkışlamayan yerlerden uzak durun’’ diye konuştu.

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