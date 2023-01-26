Rafadan Tayfa Malatya’da çocuklarla buluştu

Yarıyıl tatiline giren çocuklar için Malatya Park Alışveriş Merkezinde, Rafadan Tayfa’nın yeni sinema filmi Galiktik Tayfa’nın gösterimi ile imza günü yapıldı.

2022-2023 eğitim- öğretim sezonunda yarıyıl tatilinin başlaması ile birlikte Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi öğrencilerin buluşma noktalarından biri oldu. Eğitime verilen arada AVM’ye gelerek zaman geçiren öğrencilere, çocuk dizilerinin kahramanları olan Rafadan Tayfa’nın yeni vizyona giren Galaktik Tayfa filminin gösteriminden sonra imza günü yapıldı.

Sinema filmini izlerken eğlenceli vakit geçiren çocuklar daha sonra imza gününe katıldı.