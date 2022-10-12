Pütürge’nin yol sorunları çözülüyor

Pütürge’deki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mikail Sülük, “60 yıllık arayı kapatarak, bir 60 yılda öne geçmek için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Pütürge Belediyesi, vatandaşların yaşam alanlarını iyileştirmek ve daha kaliteli hizmet vermek adına sahada çalışmalarını sürdürüyor. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük beraberinde Malatya Büyükşehir Belediyesi yol ve altyapı daire başkan yardımcısı Şahin Salkaya ve bölge mahalle muhtarları ile birlikte Sakkuşağı ve Esencik mahalle yolunda devam eden yol genişletme ve yol altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sülük, incelemelerin ardında Esencik Mahallesini ziyaret ederek Esencik, Aslankent, Çukuroymağı mahalle muhtarları ve bölge kanaat önderleri ile bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Başkan Sülük, yaptığı açıklamada, “ Sakkuşağı bölgesine 20 km’sinin ikinci kat asfaltı bitti. Sakkuşağında yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Burası tamamlandıktan sonra, Aslankent, Meşedibi ve Çukuroymağı ile ilgilide incelemeler başlayacak. Kısa sürede ihaleye çıkartacağız. Biz kırsal bir bölgede yaşıyoruz. 60 yıl geriden geliyoruz. Ama AK Parti döneminde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu 60 yıllık arayı kapatıp bir 60 yılda öne geçmek için çalışmalar yapıyoruz. Bizlere destek olanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sakkuşağı bölgesi mahalle muhtarları yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük’e teşekkür etti.