Pütürge’nin çehresinde değişim sürüyor

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, belediye şirketi PÜRAŞ bünyesinde faaliyete geçirdiği kilit parke taşı ve bims tuğla üretim tesisinin verdiği avantaj ile 2 yıldır kırsal mahallelerde başlattığı kilit parke taşı döşeme çalışmalarına bu yılda start verdi.

Pütürge Belediyesi oluşturduğu 2 ayrı ekiple Sakkuşağı ve Tepehan bölgelerinde taş döşeme çalışmalarına devam ediyor. Tepehan Bölgesi Ulutaş mahallesinde başlatılan çalışmalar tamamlanırken, Korucak mahallesinde ise kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Sakkuşağı Bölgesi Aslankent mahallesinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yapılan hizmetlerin bölgede yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Bugün de yapılan çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye geldiklerini ifade eden Sülük, “İnsanlarımızın yaşayacağı daha kaliteli alanlar oluşturmak için gece gündüz demeden tüm ekip arkadaşlarımız ile çalışacağız” dedi.

Mahalle sakinleri de yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Mikail Sülük’e teşekkür etti.